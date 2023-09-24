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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
24 сентября 2023, 06:32 |
1097
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 сентября в 22:00 по Киеву

24 сентября 2023, 06:32 |
1097
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября на «Ванда Метрополитано» пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Клуб крайне противоречиво проводит нынешний сезон. В целом результаты достаточно неплохи: проведено 4 поединка (с Севильей пришлось перенести встречу в последний момент из-за мощнейшего шторма), их которых выиграно половину. Но уж очень разные результаты, да и игра была у матрасников по принципу то пусто, то густо. Самобытного соседа, Райо Вальекано, разгромили аж 7:0, установив для себя исторический рекорд за все время выступлений. Но после этого ничем не ответили на 3 мяча от Валенсии. Мадридский гранд проигрывал и крупнее, но Диего Симеоне публично и жестко раскритиковал своих подопечных. На этой неделе играли в Лиге чемпионов, с Лацио. И упустили победу, пропустив на 4-й добавленной минуте - от Проведеля, вратаря!

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне из более-менее весомых трофеев взял только Копу дель Рей, при победе в полуфинале на Камп Ноу против Барселоны. Но каталонцам проиграли и в Суперкубке, и, главное, в Примере. А в Лиге чемпионов в 1/2 Манчестер Сити взял реванш за вылет в 2022-м году. Конечно же, галактикос хотели отвоевать утраченные позиции. Но при этом ушедшего Бензема сменили возрастным Хоселу, а вылетевшего надолго из-за травмы крестов Куртуа - Кепой Аррисабалагой. По сути, единственным серьезным усилением королевского клуба стал Беллингхэм - но как же мощно дебютировал Джуд в Испании. В том числе благодаря его голам получилось стартовать с 5 побед - такого нет ни у кого в Примере. Кроме того, в Лиге чемпионов испанский гранд стартовал с приема берлинского Униона. И, в отличие от Атлетико, как раз в добавленное время вырвали победу. Причем снова забил британский новичок.

Статистика личных встреч

Мадридское дерби считается одним из наиболее принципиальных. И у Реала не все складывается: только 1 победа в 4-х последних поединках, правда, и поражений столько же. Кроме того, в кубке после 1:1 в основное время сливочные забили дважды в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают минимальное преимущество гостям. Реал и правда выглядит прагматичным чемпионом, так что ждем его победу, страхуясь нулевой форой (коэффициент - 1,9).

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Источник Sport.ua
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