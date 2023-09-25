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Атлетико Мадрид
24.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
Реал Мадрид
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Испания
25 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 25 сентября 2023, 01:21
114
0

Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги

25 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 25 сентября 2023, 01:21
114
0
Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Ла Лиги в мадридском дерби Атлетико одолел Реал.

Коллектив Карло Анчелотти до этого принципиального матча не уступал ни разу в этом сезоне.

Дубль оформил Альваро Мората, еще один гол забил Антуан Гризманн.

У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве.

Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября

Атлетико – Реал – 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мората, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Гризманн, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Кроос, 35 мин.

ГОЛ! 3:1. Мората, 46 мин.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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