Атлетико Мадрид

Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги
В матче 6-го тура Ла Лиги в мадридском дерби Атлетико одолел Реал.
Коллектив Карло Анчелотти до этого принципиального матча не уступал ни разу в этом сезоне.
Дубль оформил Альваро Мората, еще один гол забил Антуан Гризманн.
У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве.
Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября
Атлетико – Реал – 3:1
Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Мората, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Гризманн, 18 мин
ГОЛ! 2:1. Кроос, 35 мин.
ГОЛ! 3:1. Мората, 46 мин.
События матча
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