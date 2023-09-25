Атлетико Мадрид

В матче 6-го тура Ла Лиги в мадридском дерби Атлетико одолел Реал.

Коллектив Карло Анчелотти до этого принципиального матча не уступал ни разу в этом сезоне.

Дубль оформил Альваро Мората, еще один гол забил Антуан Гризманн.

У галактикос украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве.

Ла Лига. 6-й тур, 24 сентября

Атлетико – Реал – 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мората, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Гризманн, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Кроос, 35 мин.

ГОЛ! 3:1. Мората, 46 мин.