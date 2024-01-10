Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико

Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка Испании удалось на славу. Команды выдали очень результативный матч. Уже на 7-й минуте подопечные Диего Симеоне вышли вперед. Гризман навесил с углового, Эрмосо пробил головой, мяч влетел точно в дальний угол ворот. Кепа только наблюдал за этим. «Реал» отыгрался через 13 минут. Произошло это также после розыгрыша углового. Автором гола стал Рюдигер, который выиграл позиционную борьбу в штрафной площадке. Результативный навес исполнил Модрич.

Не прошло и десяти минут, как команда Карло Анчелотти вышла вперед. Голом отметился защитник Менди, который оказался в центре штрафной площадке. Пас на него отдал другой игрок обороны – Карвахаль. Через восемь минут Гризманн продолжил голевую перестрелку мадридских клубов. Француз классно разобрался с Модричем и Рюдигером, по центру вошел в штрафную и неотразимо пробил в левый угол ворот.

Un 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 para la historia.

(Y con la derecha) 😜



🔥 Antoine Griezmann 🤩 pic.twitter.com/UVGMu8r4Uy — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

Начало и середина второго тайма были не столь насыщенными событиями, как первая половина встречи. Однако в завершающей пятнадцатимнутке команды еще раз обменялись результативными ударами. На 78-й минуте после навеса с левого фланга во вратарскую площадку королевского клуба Мората боролся с Кепой, вратарь выпустил мяч из рук, он рикошетом от Рюдигера залетел в ворота. Казалось, что подопечные Симеоне уйдут в глухую оборону и доведут матч до победы. Но игроки «Реала» настолько увеличили давление на ворота «матрасников», что те не выдержали. На 85-й минуте массированную атаку результативно завершил Карвахаль. Сначала Винисиус промчался по левому краю, вошел в штрафную и пробил в ближний угол, но Облак отбил! Мяч отлетел к Беллингему, первый удар которого заблокировал защитник, второй вынес с линии ворот еще один игрок обороны, а вот с добиванием Карвахаля в девятку уже никто ничего поделать не смог.

📤 Se hacen REMONTADAS por encargo. Razón, aquí: pic.twitter.com/RcIEFe5hL4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 10, 2024

Матч перешел в дополнительное время. Экстра-таймы прошли с преимуществом «Реала», игроки которого физически превосходили оппонентов. Воплотить свое преимущество в забитые голы «сливочные» смогли только под занавес матча. На 116-й минуте после прострела с фланга Савич срезал мяч в свои ворота. В компенсированное время Облак пошел на розыгрыш углового удара, но игроки «Реала» выбили мяч. Облак и Браим мчались за ним, полевой игрок выиграл этот забег, убежал на чужую половину поля и попал в пустые ворота.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

«Реал» – «Атлетико» – 5:3

Гол: Рюдигер (20), Менди (29), Карвахаль (84), Савич (116, автогол), Браим (120+2) – Эрмосо (7), Гризман (37), Рюдигер (78, автогол).

«Реал»: Кепа, Менди (Камавинга, 81), Начо, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени (Браим, 81), Модрич (Кроос, 67), Вальверде (Арда Гюлер, 112), Беллингем, Родриго (Себальос, 106), Винисиус Жуниор (Хоселу, 106)

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Лино (Молина, 67), Льоренте (Аспиликуэта, 106), Сауль (Рикельме, 67), Коке (Хави Галан, 104), Де Пауль (Витцель, 90), Гризман, Мората (Корре, 91).

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Стадион: «Аль-Авваль Парк» (город Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА