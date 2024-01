Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина

Известный инсайдер Фабрицио Романо анонсировал трансфер 21-летнего бразильского вингера Кевина из «Палмейраса» в донецкий «Шахтер».

Источник утверждает, что Кевин отправится на медицинский осмотр в украинский клуб уже в субботу, 13 января.

Также Романо сообщает, что сумма трансфера обойдется «горнякам» в 15 миллионов евро.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока в «Шахтер» может сорваться.

🟠⚫️🇧🇷 Excl: Shakhtar Donetsk agree deal to sign Kevin from Palmeiras. Fee for Brazilian talent will be €15m. Here we go.



Understand 2003 born winger will travel in order to undergo medical tests on Saturday.



Deal completed by Paulo Pitombeira, Talents Sports agency. pic.twitter.com/rle9fbfdJq