Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина

Известный инсайдер Фабрицио Романо анонсировал трансфер 21-летнего бразильского вингера Кевина из «Палмейраса» в донецкий «Шахтер».

Источник утверждает, что Кевин отправится на медицинский осмотр в украинский клуб уже в субботу, 13 января.

Также Романо сообщает, что сумма трансфера обойдется «горнякам» в 15 миллионов евро.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока в «Шахтер» может сорваться.