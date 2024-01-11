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  4. Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 00:35 | Обновлено 11 января 2024, 00:37
864
4

Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина

Известный инсайдер анонсировал трансфер вингера «Палмейраса» в донецкий клуб

11 января 2024, 00:35 | Обновлено 11 января 2024, 00:37
864
4
Романо назвал дату медосмотра и сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Известный инсайдер Фабрицио Романо анонсировал трансфер 21-летнего бразильского вингера Кевина из «Палмейраса» в донецкий «Шахтер».

Источник утверждает, что Кевин отправится на медицинский осмотр в украинский клуб уже в субботу, 13 января.

Также Романо сообщает, что сумма трансфера обойдется «горнякам» в 15 миллионов евро.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока в «Шахтер» может сорваться.

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Палмейрас Шахтер Донецк Фабрицио Романо трансферы трансферы УПЛ Кевин медосмотр
Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Цікавий трансфер для нашого чемпіонату, а кажуть легіонери не їдуть 
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+1
Лига конференций без динамо
А игроки из Эритреи все не хотят ехать в динамо и Украину ?Суркис опять наврал своим ботам и они проглотили это молча  
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+1
Лига конференций без динамо
Ждёмс
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+1
Falko
Так я не пойняф, Палмейрас із Деспотами вже домовився про ліву ногу Кевіна (20% прав)? Романо, як там у них справи?
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0
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