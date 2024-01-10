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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 21:14 | Обновлено 10 января 2024, 21:16
432
0

Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина

«Палмейрас» пока не может договориться о выкупе дополнительной части прав на вингера

10 января 2024, 21:14 | Обновлено 10 января 2024, 21:16
432
0
Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина
ФК Палмейрас. Кевин

Анонсированный большинством бразильских СМИ трансфер вингера «Палмейраса» Кевина в «Шахтер» в январское окно может не состояться.

Дело в том, что «Палмейрасу» принадлежат только 50% экономических прав на футболиста, и такую же часть сохраняет за собой «Деспортиво Бразил» - клуб, в котором Кевин делал свои первые шаги в футболе.

«Шахтер» предложил «Палмейрасу» за Кевина 12 миллионов евро и еще 4 миллиона готов прописать в виде бонусов. Это полностью устраивает чемпиона Бразилии, но сделка сможет состояться только в том случае, если «Палмейрас» сумеет выкупить дополнительные 20% на Кевина у «Деспортиво Бразил», а пока договориться с этим клубом «зелено-белые» не могут.

Пока в «Палмейрасе» сохраняют оптимизм в вопросе итоговой договоренности с «Деспортиво Бразил», но если ее не будет, то и трансфера Кевина в «Шахтер» не последует.

Ранее сообщалось, что Кевин прошел тестирование в «Палмейрасе» и готовится начать подготовку к новому сезону.

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Источник UOL Esporte
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