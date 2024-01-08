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  4. Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 21:35 |
476
8

Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит

Бразильский клуб близок к тому, чтобы отпустить вингера в Европу

08 января 2024, 21:35 |
476
8
Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
globo.com. Кевин (справа)

21-летний вингер «Палмейраса» Кевин, которого бразильская пресса все активнее и активнее сватает в «Шахтер», сегодня прошел тестирование вместе с первой командой своего клуба.

При этом авторитетное издание Globo Esporte подтверждает, что «Палмейрас» согласился отпустить Кевина в «Шахтер» в обмен на 12 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов.

В ближайшее время «Палмейрас» планирует завершить переговоры с «Деспортиво Бразил» о выкупе еще 20% экономических прав на Кевина, что позволит чемпиону Бразилии сосредоточить в своих руках 70% прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что сегодня «Шахтер» и «Палмейрас» намерены провести решающий раунд переговоров по Кевину, после чего футболист вылетит в Европу, чтобы присоединиться к «горнякам» и подписать с ними пятилетний контракт.

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Источник Globo Esporte
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
Максим 777 ну каких своих?
ну это как тебе сказать чтобы ты в своей Бородянке Силиконовую Долину построил.
Все что вы можете это Зубков, которого потом даже Ференцварош сливает,это ваш максимум
А все остальные Мудрыки, Зинченки и Судаковы -  украдены вами у других школ.
Так что не питай иллюзий про воспитать. Украсть - да, купить -  ну тоже да, а воспитать... ну как то не получается, хотя  Зубков тоже футболист если в его контексте о высоком уровне не говорить!
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+2
FunnyCat_____
Знают, что Яхстмену можно и за 20 впарить то, что стоит 10
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Лига Конференций Без Динамо
Пора бы уже чемпиону каких-то своих игроков высокого уровня воспитывать, а не глотать бразильский шлак. Кроме Трубина за последние годы и вспомнить не кого
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