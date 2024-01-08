Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
Бразильский клуб близок к тому, чтобы отпустить вингера в Европу
21-летний вингер «Палмейраса» Кевин, которого бразильская пресса все активнее и активнее сватает в «Шахтер», сегодня прошел тестирование вместе с первой командой своего клуба.
При этом авторитетное издание Globo Esporte подтверждает, что «Палмейрас» согласился отпустить Кевина в «Шахтер» в обмен на 12 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов.
В ближайшее время «Палмейрас» планирует завершить переговоры с «Деспортиво Бразил» о выкупе еще 20% экономических прав на Кевина, что позволит чемпиону Бразилии сосредоточить в своих руках 70% прав на футболиста.
Ранее сообщалось, что сегодня «Шахтер» и «Палмейрас» намерены провести решающий раунд переговоров по Кевину, после чего футболист вылетит в Европу, чтобы присоединиться к «горнякам» и подписать с ними пятилетний контракт.
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ну это как тебе сказать чтобы ты в своей Бородянке Силиконовую Долину построил.
Все что вы можете это Зубков, которого потом даже Ференцварош сливает,это ваш максимум
А все остальные Мудрыки, Зинченки и Судаковы - украдены вами у других школ.
Так что не питай иллюзий про воспитать. Украсть - да, купить - ну тоже да, а воспитать... ну как то не получается, хотя Зубков тоже футболист если в его контексте о высоком уровне не говорить!