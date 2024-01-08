Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит

21-летний вингер «Палмейраса» Кевин, которого бразильская пресса все активнее и активнее сватает в «Шахтер», сегодня прошел тестирование вместе с первой командой своего клуба.

При этом авторитетное издание Globo Esporte подтверждает, что «Палмейрас» согласился отпустить Кевина в «Шахтер» в обмен на 12 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов.

В ближайшее время «Палмейрас» планирует завершить переговоры с «Деспортиво Бразил» о выкупе еще 20% экономических прав на Кевина, что позволит чемпиону Бразилии сосредоточить в своих руках 70% прав на футболиста.

Ранее сообщалось, что сегодня «Шахтер» и «Палмейрас» намерены провести решающий раунд переговоров по Кевину, после чего футболист вылетит в Европу, чтобы присоединиться к «горнякам» и подписать с ними пятилетний контракт.