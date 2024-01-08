Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу
«Горняки» близки к подписанию Кевина
Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении 21-летнего вингера «Палмейраса» Кевина.
По информации бразильского издания Nosso Palestra, сегодня, 8 января, между бразильским и украинским клубом состоится финальный раунд переговоров по трансферу Кевина. Именно сегодня должны быть согласованы все детали соглашения.
«Шахтер» заплатит за игрока молодежной сборной Бразилии 12 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро будут прописаны в договоре в виде бонусов.
Футболист подпишет с «горняками» пятилетний контракт и в ближайшее время прибудет в расположение украинского клуба.
Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один мяч.
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