Шахтер проведет ключевые переговоры по первому зимнему трансферу

Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении 21-летнего вингера «Палмейраса» Кевина.



По информации бразильского издания Nosso Palestra, сегодня, 8 января, между бразильским и украинским клубом состоится финальный раунд переговоров по трансферу Кевина. Именно сегодня должны быть согласованы все детали соглашения.

«Шахтер» заплатит за игрока молодежной сборной Бразилии 12 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро будут прописаны в договоре в виде бонусов.

Футболист подпишет с «горняками» пятилетний контракт и в ближайшее время прибудет в расположение украинского клуба.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один мяч.