12 миллионов евро и бонусы. Шахтер готов вложиться в бразильского форварда

По информации GloboEsporte, «Шахтер» и «Палмейрас» ведут переговоры о трансфере форварда Кевина, а переход может состояться до конца зимы.

Сообщается, что украинский клуб готов отдать за 21-летнего игрока 12 миллионов евро и еще 4 миллиона евро в качестве различных бонусов.

Контракт Кевина рассчитан до конца 2026 года, но принадлежит не только «Палмейрасу», но и клубу Деспортиво Бразил».

Нападающий успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).

Ранее информацию о переговорах подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.