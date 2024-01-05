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  4. 12 миллионов евро и бонусы. Шахтер готов вложиться в бразильского форварда
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 08:10 |
2004
2

12 миллионов евро и бонусы. Шахтер готов вложиться в бразильского форварда

Кевин близок к трансферу в украинский клуб

05 января 2024, 08:10 |
2004
2
12 миллионов евро и бонусы. Шахтер готов вложиться в бразильского форварда
ge.globo.com. Кевин

По информации GloboEsporte, «Шахтер» и «Палмейрас» ведут переговоры о трансфере форварда Кевина, а переход может состояться до конца зимы.

Сообщается, что украинский клуб готов отдать за 21-летнего игрока 12 миллионов евро и еще 4 миллиона евро в качестве различных бонусов.

Контракт Кевина рассчитан до конца 2026 года, но принадлежит не только «Палмейрасу», но и клубу Деспортиво Бразил».

Нападающий успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).

Ранее информацию о переговорах подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Палмейрас Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Globoesporte
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Комментарии 2
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Burevestnik
та  пох..
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Remark
Щось мало віриться в його переход. Тут ті бразили, що наразі вже належать шд не хочуть повертатися в клуб, а типу новенький піде без проблем!?
Хоча може там тариф х2 за гравця, тому він стане більш зговорчивий. 
В принципі, нічого дивного. Під час війни підняв тарифи на х2; під час війни планую віддати ці кошти не на відвойовування малої батьківщини (дрони і інше), а на 21 точного хлопчика. Поки все логічно.
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