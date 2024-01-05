12 миллионов евро и бонусы. Шахтер готов вложиться в бразильского форварда
Кевин близок к трансферу в украинский клуб
По информации GloboEsporte, «Шахтер» и «Палмейрас» ведут переговоры о трансфере форварда Кевина, а переход может состояться до конца зимы.
Сообщается, что украинский клуб готов отдать за 21-летнего игрока 12 миллионов евро и еще 4 миллиона евро в качестве различных бонусов.
Контракт Кевина рассчитан до конца 2026 года, но принадлежит не только «Палмейрасу», но и клубу Деспортиво Бразил».
Нападающий успел сыграть в Серии A чемпионата Бразилии (9 матчей, 1 гол), Кубке Либертадорес (2 матча, 0 голов) и молодежном чемпионате Бразилии (16 матчей, 6 голов и 1 ассист).
Ранее информацию о переговорах подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.
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Они отдали частичку себя игре, которая так нравится всем нам…
Артем признался, что получил 150 тысяч долларов
Хоча може там тариф х2 за гравця, тому він стане більш зговорчивий.
В принципі, нічого дивного. Під час війни підняв тарифи на х2; під час війни планую віддати ці кошти не на відвойовування малої батьківщини (дрони і інше), а на 21 точного хлопчика. Поки все логічно.