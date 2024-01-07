Германия07 января 2024, 22:59 | Обновлено 07 января 2024, 23:24
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Защитник Тоттенхэма близок к переходу в Баварию
Эрик Дайер вскоре может присоединиться к немецким чемпионам
07 января 2024, 22:59 | Обновлено 07 января 2024, 23:24
411
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29-летний английский защитник Эрик Дайер близок к смене клуба.
В ближайшее время он может перейти из Тоттенхэма в Баварию, информирует инсайдер Николо Скира.
Немецкая команда предлагает футболисту контракт, который будет действовать до 2025 или 2026 года.
В текущем сезоне Эрик Дайер сыграл за шпор всего 4 матча в АПЛ, без забитых голов.
Eric #Dier is getting closer to #BayernMunich from #Tottenham. Offered a contract until 2025 with option for 2026. #transfers #THFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2024
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