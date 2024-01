Защитник Тоттенхэма близок к переходу в Баварию

29-летний английский защитник Эрик Дайер близок к смене клуба.

В ближайшее время он может перейти из Тоттенхэма в Баварию, информирует инсайдер Николо Скира.

Немецкая команда предлагает футболисту контракт, который будет действовать до 2025 или 2026 года.

В текущем сезоне Эрик Дайер сыграл за шпор всего 4 матча в АПЛ, без забитых голов.

