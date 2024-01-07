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Германия
07 января 2024, 22:59 | Обновлено 07 января 2024, 23:24
411
1

Защитник Тоттенхэма близок к переходу в Баварию

Эрик Дайер вскоре может присоединиться к немецким чемпионам

07 января 2024, 22:59 | Обновлено 07 января 2024, 23:24
411
1
Защитник Тоттенхэма близок к переходу в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

29-летний английский защитник Эрик Дайер близок к смене клуба.

В ближайшее время он может перейти из Тоттенхэма в Баварию, информирует инсайдер Николо Скира.

Немецкая команда предлагает футболисту контракт, который будет действовать до 2025 или 2026 года.

В текущем сезоне Эрик Дайер сыграл за шпор всего 4 матча в АПЛ, без забитых голов.

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Бавария Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Эрик Дайер Николо Скира
Источник Николо Скира
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