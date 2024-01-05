Эвертон c Миколенко расписал сухую ничью с Кристал Пэлас в Кубке Англии
Команды проведут переигровку на на домашнем поле «ирисок»
В четверг, 4 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Команды расписали сухую ничью. Ближе к победе были «ириски», но их подвел нападающий Доминик Калверт-Льюин, получивший прямую красную карточку на 79-й минуте.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.
Обе команды будут ждать переигровки по регламенту турнира. Матч состоится на домашнем поле «ирисок».
Кубок Англии. 1/32 финала, 4 января.
Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0
FT. It ends level at Selhurst.— Everton (@Everton) January 4, 2024
The replay is set to be played on w/c 15 January. #EmiratesFACup pic.twitter.com/1QpoEtbYE1
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