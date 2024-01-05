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Кубок Англии
Кристал Пэлас
04.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
Эвертон
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Кубок Англии
05 января 2024, 00:00 | Обновлено 05 января 2024, 00:39
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Эвертон c Миколенко расписал сухую ничью с Кристал Пэлас в Кубке Англии

Команды проведут переигровку на на домашнем поле «ирисок»

05 января 2024, 00:00 | Обновлено 05 января 2024, 00:39
550
0
Эвертон c Миколенко расписал сухую ничью с Кристал Пэлас в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас – Эвертон

В четверг, 4 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретились лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Команды расписали сухую ничью. Ближе к победе были «ириски», но их подвел нападающий Доминик Калверт-Льюин, получивший прямую красную карточку на 79-й минуте.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Обе команды будут ждать переигровки по регламенту турнира. Матч состоится на домашнем поле «ирисок».

Кубок Англии. 1/32 финала, 4 января.

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

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Эвертон Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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