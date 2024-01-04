4 января на «Селхерст Парк» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда проводит непростой сезон. Она в целом не особенно котируется, но вот уже более десятилетия стабильно набирает столько очков, чтобы не особенно поглядывать в сторону борьбы за выживание. И много сезонов их при этом возглавлял Ходжсон. От ветерана тренерского цеха отказывались, но в итоге пришлось просить его вернуться - и это помогло наладить игру. Но в этот раз с проблемами столкнулся уже сам Старина Рой. Долгое время он никак не мог привести своих подопечных к победе, и, конечно же, это сказывалось на позициях клуба в турнирной таблице. Хотя, например, с чемпионом отыгрались, хотя Манчестер Сити вел 2-0. А Челси победный гол провел с пенальти на 89-й минуте. Но Брентфорд наконец-то серию прервали, обыграв пчелок уверенно, 3-1.

Эвертон

Клуб играет под грузом 10-очкового штрафа. В прежние годы такое бы ирисок просто добило. Но, кажется, в лице Шона Дайша они нашли для себя подходящего менеджера. Он спас от вылета в Чемпионшип в прошлом сезоне, а в этом в 2023-м синие набирали очки на уровне претендента на еврокубки - если бы не штраф, было бы любопытно смотреть на то, что получится у представителя Ливерпуля. А так, мощным рывком компенсировав наказание и выбравшись из зоны вылета, команда допустила несколько неудач. Сначала был обидный вылет в четвертьфинале Кубка Лиги. А потом не получилось навязать борьбу Тоттенхэму и Манчестер Сити. Но им хоть забивали, а с Вулверхэмптон вдруг рассыпались, уступив в итоге 0-3.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках ириски не выиграли только однажды. Они вдесятером сыграли 0-0 в Лондоне в апреле прошлого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Тут стоит использовать нейтральный вариант со ставкой на то, что в итоге оформят стороны тотал больше 2,5 голов(коэффициент - 2,10).