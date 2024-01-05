Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0. Миколенко ждет переигровка. Видео

Закончился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Эвертон» украинца Виталия Миколенко в гостях играл против «Кристал Пэлас». Игра закончилась ничьей 0:0, украинец отыграл весь матч.

Теперь команды ожидает переигровка на поле «Эвертона».

Кубок Англи. 1/32 финала, 4 января.

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

Видеообзор матча