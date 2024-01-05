Кубок Англии
04.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
Кубок Англии05 января 2024, 01:55 | Обновлено 05 января 2024, 02:07
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Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0. Миколенко ждет переигровка. Видео
Команды не сумели забить друг другу
05 января 2024, 01:55 | Обновлено 05 января 2024, 02:07
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Закончился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Эвертон» украинца Виталия Миколенко в гостях играл против «Кристал Пэлас». Игра закончилась ничьей 0:0, украинец отыграл весь матч.
Теперь команды ожидает переигровка на поле «Эвертона».
Кубок Англи. 1/32 финала, 4 января.
Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0
Видеообзор матча
События матча
79’
Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон) получает красную карточку.
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