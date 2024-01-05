Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0. Миколенко ждет переигровка. Видео
Кубок Англии
Кристал Пэлас
04.01.2024 22:00 – FT 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
05 января 2024, 01:55 | Обновлено 05 января 2024, 02:07
50
0

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0. Миколенко ждет переигровка. Видео

Команды не сумели забить друг другу

05 января 2024, 01:55 | Обновлено 05 января 2024, 02:07
50
0
Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0. Миколенко ждет переигровка. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 1/32 Кубка Англии, в котором «Эвертон» украинца Виталия Миколенко в гостях играл против «Кристал Пэлас». Игра закончилась ничьей 0:0, украинец отыграл весь матч.

Теперь команды ожидает переигровка на поле «Эвертона».

Кубок Англи. 1/32 финала, 4 января.

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

Видеообзор матча

События матча

79’
Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон) получает красную карточку.
По теме:
Ювентус – Салернитана – 6:1. Шесть голов от туринцев. Видео голов и обзор
Севилья – Атлетик – 0:2. Падение Севильи продолжается. Видео голов и обзор
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Эвертон Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 04 января 2024, 22:00 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04 января 2024, 19:07 53
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Издание The Mirror оценило трансфер украинца в «Челси»

Полузащитник Зари стал свободным агентом
Футбол | 05.01.2024, 00:17
Полузащитник Зари стал свободным агентом
Полузащитник Зари стал свободным агентом
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Футбол | 04.01.2024, 15:04
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Футбол | 04.01.2024, 10:57
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 13
Футбол
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 84
Футбол
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 5
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:03 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем