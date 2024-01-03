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  4. Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
03 января 2024, 10:57 |
103
0

Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 22:00 поединок 1/32 финала английского кубка

03 января 2024, 10:57 |
103
0
Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эвертон

В четверг, 4 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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