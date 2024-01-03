В четверг, 4 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся лондонский «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Кристал Пэлас – Эвертон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция