В матче 19-го тура Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

После матча болельщики хозяев поля выразили недовольство игрой команды и освистывали игроков. Это услышал капитан «Севильи» Серхио Рамос, вступивший в спор с фанатами.

«Имейте немного уважения, здесь люди говорят! Имейте немного уважения к людям и эмблеме клуба!», – эмоционально сказал Рамос во время послематчевого интервью.

«Севилья» осталась в опасной зоне на 16-й позиции, имея с «Сельтой» по 16 очков, на 1 балл больше, чем у «Кадиса» (15), который находится в зоне вылета.

ВИДЕО. Серхио Рамос поссорился с болельщиками Севильи

