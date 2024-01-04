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Испания
04 января 2024, 23:29 | Обновлено 05 января 2024, 00:36
1404
0

ВИДЕО. Серхио Рамос поссорился с болельщиками Севильи

«Нервионцы» проиграли очередной матч в Ла Лиге

04 января 2024, 23:29 | Обновлено 05 января 2024, 00:36
1404
0
ВИДЕО. Серхио Рамос поссорился с болельщиками Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В матче 19-го тура Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

После матча болельщики хозяев поля выразили недовольство игрой команды и освистывали игроков. Это услышал капитан «Севильи» Серхио Рамос, вступивший в спор с фанатами.

«Имейте немного уважения, здесь люди говорят! Имейте немного уважения к людям и эмблеме клуба!», – эмоционально сказал Рамос во время послематчевого интервью.

«Севилья» осталась в опасной зоне на 16-й позиции, имея с «Сельтой» по 16 очков, на 1 балл больше, чем у «Кадиса» (15), который находится в зоне вылета.

ВИДЕО. Серхио Рамос поссорился с болельщиками Севильи

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Серхио Рамос Севилья Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Атлетик видео болельщики фанаты
Источник Bleacher Report
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