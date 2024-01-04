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Чемпионат Испании
Севилья
04.01.2024 20:15 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
04 января 2024, 22:35 | Обновлено 04 января 2024, 23:06
186
0

Севилья дома проиграла Атлетику и осталась на грани зоны вылета

Для победителей голы забили Микель Весга и Айтор Паредес

04 января 2024, 22:35 | Обновлено 04 января 2024, 23:06
186
0
Севилья дома проиграла Атлетику и осталась на грани зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

Для победителей голы забили Микель Весга (30 мин) и Айтор Паредес (76 мин).

После 19 матчей Атлетик входит в топ-5, догнав Барселону и Атлетико (по 38 очков). Лидируют Реал и Жирона (по 48).

Севилья осталась в опасной зоне на 16-й позиции, имея с Сельтой по 16 очков, на 1 балл больше, чем у Кадиса (15), который находится в зоне вылета.

Ла Лига. 19-й тур, 4 января

Севилья – Атлетик – 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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