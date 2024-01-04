Севилья дома проиграла Атлетику и осталась на грани зоны вылета
Для победителей голы забили Микель Весга и Айтор Паредес
В матче 19-го тура Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.
Для победителей голы забили Микель Весга (30 мин) и Айтор Паредес (76 мин).
После 19 матчей Атлетик входит в топ-5, догнав Барселону и Атлетико (по 38 очков). Лидируют Реал и Жирона (по 48).
Севилья осталась в опасной зоне на 16-й позиции, имея с Сельтой по 16 очков, на 1 балл больше, чем у Кадиса (15), который находится в зоне вылета.
Ла Лига. 19-й тур, 4 января
Севилья – Атлетик – 0:2
Голы: Весга, 30, Паредес, 76
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