Севилья дома проиграла Атлетику и осталась на грани зоны вылета

В матче 19-го тура Ла Лиги «Севилья» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

Для победителей голы забили Микель Весга (30 мин) и Айтор Паредес (76 мин).

После 19 матчей Атлетик входит в топ-5, догнав Барселону и Атлетико (по 38 очков). Лидируют Реал и Жирона (по 48).

Севилья осталась в опасной зоне на 16-й позиции, имея с Сельтой по 16 очков, на 1 балл больше, чем у Кадиса (15), который находится в зоне вылета.

Ла Лига. 19-й тур, 4 января

Севилья – Атлетик – 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76

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