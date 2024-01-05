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Севилья
04.01.2024 20:15 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
05 января 2024, 01:18 | Обновлено 05 января 2024, 01:19
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Севилья – Атлетик – 0:2. Падение Севильи продолжается. Видео голов и обзор

«Атлетик» тем временем поднялся в топ-4

05 января 2024, 01:18 | Обновлено 05 января 2024, 01:19
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0
Севилья – Атлетик – 0:2. Падение Севильи продолжается. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Атлетик». Игра закончилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Весга и Паредес.

Эта победа позволила «Атлетику» подняться в топ-4, набрав столько же очков, как и «Атлетико». Для «Севильи» же поражение стало четвертым в пяти матчах, команда находится на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Ла Лига. 19 тур

Севилья – Атлетик – 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
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Севилья Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Севилья - Атлетик
Источник Sport.ua
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