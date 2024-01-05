04.01.2024 20:15 – FT 0 : 2
Испания05 января 2024, 01:18 | Обновлено 05 января 2024, 01:19
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Севилья – Атлетик – 0:2. Падение Севильи продолжается. Видео голов и обзор
«Атлетик» тем временем поднялся в топ-4
05 января 2024, 01:18 | Обновлено 05 января 2024, 01:19
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Состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Атлетик». Игра закончилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Весга и Паредес.
Эта победа позволила «Атлетику» подняться в топ-4, набрав столько же очков, как и «Атлетико». Для «Севильи» же поражение стало четвертым в пяти матчах, команда находится на расстоянии одного очка от зоны вылета.
Ла Лига. 19 тур
Севилья – Атлетик – 0:2
Голы: Весга, 30, Паредес, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
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