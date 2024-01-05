Севилья – Атлетик – 0:2. Падение Севильи продолжается. Видео голов и обзор

Состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Атлетик». Игра закончилась победой гостей со счетом 2:0, голы забили Весга и Паредес.

Эта победа позволила «Атлетику» подняться в топ-4, набрав столько же очков, как и «Атлетико». Для «Севильи» же поражение стало четвертым в пяти матчах, команда находится на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Ла Лига. 19 тур

Севилья – Атлетик – 0:2

Голы: Весга, 30, Паредес, 76