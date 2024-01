Бывший защитник ПСЖ близок к переходу в Монако

«Монако» близок к подписанию немецкого защитника лондонского «Вест Хэма» Тило Керера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 27-летний футболист присоединится к французской команде на правах аренды до конца сезона. Важно отметить, что в соглашении будет опция выкупа, которая будет активирована автоматически после выполнения определенных условий.

За саму аренду «Монако» заплатит «молотобойцам» 500 тысяч евро.

В этом сезоне Тило Керер провел 4 матча в Английской Премьер-лиге, но его игровое время в этих встречах ограничилось 18 минутами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 9 миллионов евро.

