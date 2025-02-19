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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 02:56 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:16
66
0

Кривбасс находится на финальной стадии переговоров по центрбеку из Франции

Работа по трансферу началась после продажи Александра Драмбаева в ЛНЗ

19 февраля 2025, 02:56 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:16
66
0
Кривбасс находится на финальной стадии переговоров по центрбеку из Франции
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» ведет переговоры о подписании левоногого центрального защитника из Франции.

Об этом возможном трансфере сообщил футбольный журналист Виктор Вацко.

Стороны находятся в финальной стадии переговоров. Имя потенциального новичка пока не разглашается.

Этот трансфер стал возможен после продажи «Кривбассом» Александра Драмбаева в «ЛНЗ», что потребовало усиления оборонительной линии.

20-летний защитник Владимир Виливальд, который осенью играл в аренде в «Ингульке», вторую половину сезона проведет в криворожской команде.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Виктор Вацко Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы Владимир Виливальд
Николай Степанов Источник: Вацко Live
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