Кривбасс находится на финальной стадии переговоров по центрбеку из Франции
Работа по трансферу началась после продажи Александра Драмбаева в ЛНЗ
Криворожский «Кривбасс» ведет переговоры о подписании левоногого центрального защитника из Франции.
Об этом возможном трансфере сообщил футбольный журналист Виктор Вацко.
Стороны находятся в финальной стадии переговоров. Имя потенциального новичка пока не разглашается.
Этот трансфер стал возможен после продажи «Кривбассом» Александра Драмбаева в «ЛНЗ», что потребовало усиления оборонительной линии.
20-летний защитник Владимир Виливальд, который осенью играл в аренде в «Ингульке», вторую половину сезона проведет в криворожской команде.
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