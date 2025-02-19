Кривбасс находится на финальной стадии переговоров по центрбеку из Франции

Криворожский «Кривбасс» ведет переговоры о подписании левоногого центрального защитника из Франции.

Об этом возможном трансфере сообщил футбольный журналист Виктор Вацко.

Стороны находятся в финальной стадии переговоров. Имя потенциального новичка пока не разглашается.

Этот трансфер стал возможен после продажи «Кривбассом» Александра Драмбаева в «ЛНЗ», что потребовало усиления оборонительной линии.

20-летний защитник Владимир Виливальд, который осенью играл в аренде в «Ингульке», вторую половину сезона проведет в криворожской команде.