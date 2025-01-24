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Украина. Премьер лига
24 января 2025, 20:29 | Обновлено 24 января 2025, 21:43
1008
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником

Александр Драмбаев присоединился к черкасскому клубу

24 января 2025, 20:29 | Обновлено 24 января 2025, 21:43
1008
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 23-летнего украинского защитника Александра Драмбаева.

Клуб пока не сообщил никаких подробностей этого трансфера. По данным источника ТаТоТаке, «Кривбасс» получил за эту сделку около 500 тысяч евро, а футболист подписал контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Драмбаев провел 16 матчей в чемпионате и забил один гол. Защитник имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – ранее играл за хорватский «Осиек» и бельгийский «Варегем».

ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице – в активе клуба 19 баллов.

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ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Александр Драмбаев ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ФК ЛНЗ
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