ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 23-летнего украинского защитника Александра Драмбаева.

Клуб пока не сообщил никаких подробностей этого трансфера. По данным источника ТаТоТаке, «Кривбасс» получил за эту сделку около 500 тысяч евро, а футболист подписал контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Драмбаев провел 16 матчей в чемпионате и забил один гол. Защитник имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – ранее играл за хорватский «Осиек» и бельгийский «Варегем».

ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице – в активе клуба 19 баллов.