ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником
Александр Драмбаев присоединился к черкасскому клубу
Черкасский ЛНЗ объявил о подписании 23-летнего украинского защитника Александра Драмбаева.
Клуб пока не сообщил никаких подробностей этого трансфера. По данным источника ТаТоТаке, «Кривбасс» получил за эту сделку около 500 тысяч евро, а футболист подписал контракт на 3,5 года.
В этом сезоне Драмбаев провел 16 матчей в чемпионате и забил один гол. Защитник имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – ранее играл за хорватский «Осиек» и бельгийский «Варегем».
ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице – в активе клуба 19 баллов.
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