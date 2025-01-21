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  4. «Много информации». Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 09:51 |
404
0

«Много информации». Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ

Александр заявил, что сейчас находиться в расположении «Кривбасса»

21 января 2025, 09:51 |
404
0
«Много информации». Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев отреагировал на слухи о его переходе в черкасский ЛНЗ. Футболист заявил, что сейчас находится в расположении своего клуба.

– Появляется информация, что вы можете перейти в черкасский ЛНЗ. Можете прокомментировать свое будущее?

– Я также видел много информации, куда меня только не отправляли, на этот момент я нахожусь в расположении футбольного клуба «Кривбасс», – ответил Александр.

Драмбаев перешел в Кривбасс летом 2024 года из Шахтера за 180 тысяч евро. Александр также известен выступлениями за бельгийский Зюльте-Варегем, ФК Мариуполь и хорватский Осиек.

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
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