«Много информации». Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ
Александр заявил, что сейчас находиться в расположении «Кривбасса»
Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев отреагировал на слухи о его переходе в черкасский ЛНЗ. Футболист заявил, что сейчас находится в расположении своего клуба.
– Появляется информация, что вы можете перейти в черкасский ЛНЗ. Можете прокомментировать свое будущее?
– Я также видел много информации, куда меня только не отправляли, на этот момент я нахожусь в расположении футбольного клуба «Кривбасс», – ответил Александр.
Драмбаев перешел в Кривбасс летом 2024 года из Шахтера за 180 тысяч евро. Александр также известен выступлениями за бельгийский Зюльте-Варегем, ФК Мариуполь и хорватский Осиек.
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