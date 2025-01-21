«Много информации». Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ

Украинский защитник криворожского «Кривбасса» Александр Драмбаев отреагировал на слухи о его переходе в черкасский ЛНЗ. Футболист заявил, что сейчас находится в расположении своего клуба.

– Появляется информация, что вы можете перейти в черкасский ЛНЗ. Можете прокомментировать свое будущее?

– Я также видел много информации, куда меня только не отправляли, на этот момент я нахожусь в расположении футбольного клуба «Кривбасс», – ответил Александр.

Драмбаев перешел в Кривбасс летом 2024 года из Шахтера за 180 тысяч евро. Александр также известен выступлениями за бельгийский Зюльте-Варегем, ФК Мариуполь и хорватский Осиек.