Александр ДРАМБАЕВ: «Вернидуб для нас как второй отец»

Футболист «Кривбасса» Александр Драмбаев сознался, что сперва занимался плаванием. Игрок родом из Запорожья, и вскоре стал тренироваться в ДЮШ «Металлург».

«Как начинался мой путь в футболе? С самого начала я пробовал себя в плавании. Провел несколько пробных тренировок, после чего мама купила мне все нужные вещи, чтобы я профессионально занимался этим. Однако уже через три дня я передумал. Конечно, мать была не в восторге от этого, пыталась объяснить мне, что нужно отвечать за свои слова. Но меня было уже не убедить (улыбается). В эти же дни как-то мы проходили мимо стадиона, где занимались ребята старше меня – 1999-2000 года.

Помню, мне стало очень интересно, и я наблюдал за игрой. Когда меня увидел местный тренер, спросил, хочу ли я присоединиться к ним, на что я, конечно, согласился и сразу побежал играть в футбол. После этой тренировки продолжил заниматься в ФК «Торпедо». В пятом классе, собрав средства, которые мне мама обычно давала в школу, я решил поехать на тренировку в ДЮШ «Металлург», никому не сказав. Это было очень далеко от дома, ехать нужно было через весь город.

Там я тренировался неделю, после чего мой будущий тренер Богатырь Иван позвонил моей маме. Для нее был шок узнать, что уже неделю я пропускал свои тренировки ради «Металлурга». Но мама поддержала меня, так уж в «Металлурге» началась моя футбольная карьера.

Есть ли в семье футболисты? Мой отец играл в футбол, когда был молод. На словах он рассказывал, как забивал голы, очень много голов. Но я больше повторял все по своему старшему брату. Сам он из села, и определенный период жизни я жил вместе с ним. Его увлечения автоматически становились моими увлечениями. Так и получилось, что брату очень нравился футбол, потому я постоянно с ним бегал».

Драмбаев отметил, что в «Кривбассе» у него особые отношения с тренером:

«Отношения с тренером? Я думаю можно сказать, что Юрий Вернидуб для нас как второй отец. В моем случае, он первым узнает какие-то мои проблемы и является первым, кто помогает мне с этими проблемами».

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