Суперкамбек Надаля. Король грунта разгромил Принца Тима на харде в Брисбене

22-кратный победитель турниров серии Grand Slam, бывший первый номер рейтинга АТР и «Король грунта» Рафаэль Надаль (Испания) выиграл стартовый матч на хардовом турнире серии АТР 250 в Брисбене (Австралия).

В 1/16 финала испанец в двух сетах обыграл «Принца грунта» Доминика Тима (Австрия, ATP 98) за 1 час и 30 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/16 финала

Доминик Тим (Австрия) [Q] – Рафаэль Надаль (Испания) [WC] – 5:7, 1:6

Это была 16-я встреча теннисистов. Рафа выиграл 10-й очный поединок.

Во 2-м раунде соревнований в Брисбене Надаль сыграет против победителя матча Аслан Карацев – Джейсон Кублер.

Для Надаля эта победа стала первой практически за год. После Открытого чемпионата Австралии 2023 Надаль получил травму, а в начале лета перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

Back like he never left 💪@RafaelNadal | @BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/FNSyK16ptd