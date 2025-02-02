Марченко снялся с матча против сына легенды тенниса после двух геймов

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 528) завершил выступления на хардовом челленджере в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде квалификации украинец вышел на корт против 16-летнего Круза Хьюитта (Австралия, ATP 1259). После двух стартовых геймов Илья отказался продолжать борьбу.

ATP челленджер Брисбен. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) [3] – Круз Хьюитт (Австралия) [WC] – 1:1, RET., Марченко

Это была первая встреча соперников.

Круз – сын легендарного Ллейтона Хьюитта, который дважды становился чемпионом турниров серии Grand Slam (US Open 2001, Уимблдон-2002) в одиночном разряде и один раз в парном (US Open 2000).

Марченко в 2025 году провел четыре поединка и потерпел второе поражение. На прошлой неделе он также выступил на челленджере в Брисбене, где сумел пройти сито отбора, но в первом раунде основы уступил Кристиану Лангмо.

Круз Хьюитт в финале квалификации встретится с Мэттью Томом (Австралия, ATP 817).