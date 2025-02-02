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  4. Марченко снялся с матча против сына легенды тенниса после двух геймов
ATP
02 февраля 2025, 14:28 |
383
0

Марченко снялся с матча против сына легенды тенниса после двух геймов

Илья не сумел продолжить борьбу в игре с Крузом Хьюиттом в отборе к турниру в Брисбене

02 февраля 2025, 14:28 |
383
0
Марченко снялся с матча против сына легенды тенниса после двух геймов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 528) завершил выступления на хардовом челленджере в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде квалификации украинец вышел на корт против 16-летнего Круза Хьюитта (Австралия, ATP 1259). После двух стартовых геймов Илья отказался продолжать борьбу.

ATP челленджер Брисбен. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) [3] – Круз Хьюитт (Австралия) [WC] – 1:1, RET., Марченко

Это была первая встреча соперников.

Круз – сын легендарного Ллейтона Хьюитта, который дважды становился чемпионом турниров серии Grand Slam (US Open 2001, Уимблдон-2002) в одиночном разряде и один раз в парном (US Open 2000).

Марченко в 2025 году провел четыре поединка и потерпел второе поражение. На прошлой неделе он также выступил на челленджере в Брисбене, где сумел пройти сито отбора, но в первом раунде основы уступил Кристиану Лангмо.

Круз Хьюитт в финале квалификации встретится с Мэттью Томом (Австралия, ATP 817).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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