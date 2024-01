Легендарный итальянский защитник может стать одноклубником Малиновского

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» заинтересован в подписании легендарного защитника Италии Леонардо Бонуччи из немецкого «Унион Берлин».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, «грифоны» уже обращались в немецкую команду ради информации об игроке, а сам Бонуччи намерен вернуться в Серию А, чтобы побороться за место в составе сборной Италии на Евро-2024.

В текущем сезоне Бонуччи провел 10 матчей за «Унион Берлин» и забил 1 гол.

За свою карьеру Леонардо играл в «Интере», «Тревизо», «Пизе», «Бари», «Ювентусе» и «Милане».

Отметим, что за «Дженоа» на правах аренды выступает украинский футболист Руслан Малиновский, контракт которого принадлежит французскому «Марселю».

Ранее сообщалось, что «Рома» также интересуется Бонуччи.

