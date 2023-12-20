Рома может вернуть в Серию А легенду Ювентуса

«Рома» рассматривает возможность подписания во время январского трансферного окна центрального защитника «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.

У «Ромы» возникли проблемы в линии защиты: у Криса Смоллинга травма, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки. И Бонуччи – один из вариантов решения этой проблемы.

Бонуччи перешел в «Унион Берлин» лишь минувшим летом, однако не смог стать ключевым игроком немецкого клуба. На его счету 1 гол в 9 матчах за немецкий клуб во всех турнирах. Контракт 36-летнего ветерана рассчитан до лета 2024 года.