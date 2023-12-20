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  4. Рома может вернуть в Серию А легенду Ювентуса
Италия
20 декабря 2023, 16:26 |
820
0

Рома может вернуть в Серию А легенду Ювентуса

Леонардо Бонуччи может покинуть «Унион Берлин» в январе

20 декабря 2023, 16:26 |
820
0
Рома может вернуть в Серию А легенду Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

«Рома» рассматривает возможность подписания во время январского трансферного окна центрального защитника «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.

У «Ромы» возникли проблемы в линии защиты: у Криса Смоллинга травма, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки. И Бонуччи – один из вариантов решения этой проблемы.

Бонуччи перешел в «Унион Берлин» лишь минувшим летом, однако не смог стать ключевым игроком немецкого клуба. На его счету 1 гол в 9 матчах за немецкий клуб во всех турнирах. Контракт 36-летнего ветерана рассчитан до лета 2024 года.

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Леонардо Бонуччи Рома Рим Унион Берлин трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник Sport Mediaset
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