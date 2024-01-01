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Англия
01 января 2024, 21:40 | Обновлено 01 января 2024, 21:47
460
0

Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

1 января в 22:00 на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги

01 января 2024, 21:40 | Обновлено 01 января 2024, 21:47
460
0
Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Ньюкаслом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

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Источник Sport.ua
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