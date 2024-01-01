Англия01 января 2024, 21:40 | Обновлено 01 января 2024, 21:47
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Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
1 января в 22:00 на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги
01 января 2024, 21:40 | Обновлено 01 января 2024, 21:47
460
0
1 января на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Ньюкаслом.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл
⭐ TEAM NEWS ⭐— Liverpool FC (@LFC) January 1, 2024
Here’s how we line up for #LIVNEW tonight 🔴
HOWAY NEWCASTLE! ✊#LIVNEW // #NUFC pic.twitter.com/HxHByRVx1o— Newcastle United FC (@NUFC) January 1, 2024
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