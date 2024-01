1 января на Энфилде пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль встретится с Ньюкаслом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд Юрген Клопп и Эдди Хау определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль – Ньюкасл

