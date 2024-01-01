Холанд стал главным расточителем в топ-5 европейских лиг
Норвежцу не оказалось равных в 2023 году по упущенным голевым моментам
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лидером в пяти лучших лигах Европы в календарном 2023 году по количеству упущенных голевых моментов. Показатель Холанда составил 35 моментов.
Второе место в реестре досталось форварду «Барселоны» Роберту Левандовски (30)
На третьей позиции расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27), который опередил форварда «Монако» Фоларина Балогана (26) и Олли Уоткинса из «Астон Виллы» (24).
Далее идут Альваро Мората из «Атлетико» и Лои Опенда из «РБ Лейпциг» (по 23 момента), Александер Серлот из «Вильярреала» (22), а также Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», Виктор Осимхен из «Наполи» и Маркус Рэшфорд из «МЮ» (все – по 21 моменту).
Как известно, Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом 2023 года по версии IFFHS.
Most Big Chances missed in Europe's big five leagues in 2023:— Squawka (@Squawka) December 31, 2023
35 - Erling Haaland
34
33
32
31
30 - Robert Lewandowski
29
28
27 - Kylian Mbappé
26 - Folarin Balogun
25
24 - Ollie Watkins
23 - Álvaro Morata, Loïs Openda
22 - Alexander Sørloth
31 - Darwin Núñez, Victor Osimhen,… https://t.co/DbfYwFccQo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
47-летний специалист будет отвечать за организацию игры львовян в обороне
Петра Квитова беременна