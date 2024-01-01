Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд стал главным расточителем в топ-5 европейских лиг
Англия
01 января 2024, 19:03 | Обновлено 01 января 2024, 19:16
663
0

Холанд стал главным расточителем в топ-5 европейских лиг

Норвежцу не оказалось равных в 2023 году по упущенным голевым моментам

01 января 2024, 19:03 | Обновлено 01 января 2024, 19:16
663
0
Холанд стал главным расточителем в топ-5 европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лидером в пяти лучших лигах Европы в календарном 2023 году по количеству упущенных голевых моментов. Показатель Холанда составил 35 моментов.

Второе место в реестре досталось форварду «Барселоны» Роберту Левандовски (30)

На третьей позиции расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27), который опередил форварда «Монако» Фоларина Балогана (26) и Олли Уоткинса из «Астон Виллы» (24).

Далее идут Альваро Мората из «Атлетико» и Лои Опенда из «РБ Лейпциг» (по 23 момента), Александер Серлот из «Вильярреала» (22), а также Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», Виктор Осимхен из «Наполи» и Маркус Рэшфорд из «МЮ» (все – по 21 моменту).

Как известно, Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом 2023 года по версии IFFHS.

По теме:
Не все так просто. ПСЖ разработал план ухода Мбаппе
Реал сделает официальное предложение Мбаппе сегодня
РОНАЛДУ – о Саудовской Аравии: «Футболисты хотят переходить сюда»
Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Фоларин Балоган Олли Уоткинс Альваро Мората Лои Опенда Александер Серлот Дарвин Нуньес Виктор Осимхен Маркус Рэшфорд
Источник Squawka
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Езерский вошел в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Футбол | 01 января 2024, 18:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Езерский вошел в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
ОФИЦИАЛЬНО. Езерский вошел в тренерский штаб Маркевича в Карпатах

47-летний специалист будет отвечать за организацию игры львовян в обороне

Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Теннис | 01 января 2024, 01:27 3
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой

Петра Квитова беременна

ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Футбол | 01.01.2024, 15:25
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Хоккей | 31.12.2023, 23:03
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Футбол | 01.01.2024, 14:37
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
31.12.2023, 17:56 93
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
01.01.2024, 13:43 22
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
31.12.2023, 15:44
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2024, 15:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем