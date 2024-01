Холанд стал главным расточителем в топ-5 европейских лиг

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лидером в пяти лучших лигах Европы в календарном 2023 году по количеству упущенных голевых моментов. Показатель Холанда составил 35 моментов.

Второе место в реестре досталось форварду «Барселоны» Роберту Левандовски (30)

На третьей позиции расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27), который опередил форварда «Монако» Фоларина Балогана (26) и Олли Уоткинса из «Астон Виллы» (24).

Далее идут Альваро Мората из «Атлетико» и Лои Опенда из «РБ Лейпциг» (по 23 момента), Александер Серлот из «Вильярреала» (22), а также Дарвин Нуньес из «Ливерпуля», Виктор Осимхен из «Наполи» и Маркус Рэшфорд из «МЮ» (все – по 21 моменту).

Как известно, Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом 2023 года по версии IFFHS.

Most Big Chances missed in Europe's big five leagues in 2023:



35 - Erling Haaland

30 - Robert Lewandowski

27 - Kylian Mbappé

26 - Folarin Balogun

24 - Ollie Watkins

23 - Álvaro Morata, Loïs Openda

22 - Alexander Sørloth

31 - Darwin Núñez, Victor Osimhen,…