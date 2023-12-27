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  4. Эрлинг Холанд – лучший футболист 2023 года по версии IFFHS
Англия
27 декабря 2023, 11:48 |
252
1

Эрлинг Холанд – лучший футболист 2023 года по версии IFFHS

По итогам голосования норвежец почти в два раза опередил Килиана Мбаппе

27 декабря 2023, 11:48 |
252
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Эрлинг Холанд – лучший футболист 2023 года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста по итогам 2023 года.

Им стал норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, набравший в итоговом голосовании 208 очков. На втором месте с почти двукратным отставанием разместился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (105), третьим стал выступающий в MLS за «Интер Майами» Лионель Месси (85). Пятерку лидеров дополнили еще один представитель «Манчестер Сити» полузащитник Родри и лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

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Эрлинг Холанд IFFHS лучший игрок Килиан Мбаппе Лионель Месси Родри Джуд Беллингем
Источник IFFHS
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luceorius
 Така солідна та поважна установа, на жаль, також страждає мессіонізмом. Гіпотетично, Мессі має шанс знову стати кращим лише у 2026 р.,  якщо повторить успіх ЧС 2022. Але чи зможе?. Стосовно інших лауреатів року та їх місць у списку суттєвих заперечень немає.
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