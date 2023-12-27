Эрлинг Холанд – лучший футболист 2023 года по версии IFFHS
По итогам голосования норвежец почти в два раза опередил Килиана Мбаппе
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста по итогам 2023 года.
Им стал норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, набравший в итоговом голосовании 208 очков. На втором месте с почти двукратным отставанием разместился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (105), третьим стал выступающий в MLS за «Интер Майами» Лионель Месси (85). Пятерку лидеров дополнили еще один представитель «Манчестер Сити» полузащитник Родри и лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
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