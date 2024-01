Не Арсенал с Зинченко и не Челси. Названа лучшая команда АПЛ 2023 года

Клуб «Манчестер Сити» стал лучшим в Английской Премьер-лиге по итогам 2023 года.

«Горожане», проведя во второй части сезона-2022/2023 и в первой части нынешней кампании 41 матч, набрали 93 очка.

Второй место в сводной таблице 2023 года заняла «Астон Вилла», у которой 85 очков. Замкнул топ-3 «Ливерпуль» (81 пункт).

Мерсисайдцы набрали столько же очков, сколько и «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.

На 11-м месте расположился «Брентфорд», где играет Егор Ярмолюк. Он набрал в 2023 году 55 очков.

«Челси» с украинцем Михаилом Мудриком занял 13-ю позицию с 48 пунктами. Столько же очков, но 14-е место, у «Борнмута», за который играет Илья Забарный. 15-м 2023 год завершил «Эвертон» (47 очков) с Виталием Миколенко в составе.

How did your team do in 2023? 📊 pic.twitter.com/YzMlnUNwBL