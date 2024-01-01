Не Арсенал с Зинченко и не Челси. Названа лучшая команда АПЛ 2023 года
«Манчестер Сити» добился лучших показателей по итогам ушедшего года
Клуб «Манчестер Сити» стал лучшим в Английской Премьер-лиге по итогам 2023 года.
«Горожане», проведя во второй части сезона-2022/2023 и в первой части нынешней кампании 41 матч, набрали 93 очка.
Второй место в сводной таблице 2023 года заняла «Астон Вилла», у которой 85 очков. Замкнул топ-3 «Ливерпуль» (81 пункт).
Мерсисайдцы набрали столько же очков, сколько и «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.
На 11-м месте расположился «Брентфорд», где играет Егор Ярмолюк. Он набрал в 2023 году 55 очков.
«Челси» с украинцем Михаилом Мудриком занял 13-ю позицию с 48 пунктами. Столько же очков, но 14-е место, у «Борнмута», за который играет Илья Забарный. 15-м 2023 год завершил «Эвертон» (47 очков) с Виталием Миколенко в составе.
How did your team do in 2023? 📊 pic.twitter.com/YzMlnUNwBL— Premier League (@premierleague) January 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года
Последний матч группового этапа
Походу нет, только 29 забил. До Кейна еще как до Киева раком голден бою