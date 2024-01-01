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Англия
01 января 2024, 17:45 | Обновлено 01 января 2024, 18:11
883
2

Не Арсенал с Зинченко и не Челси. Названа лучшая команда АПЛ 2023 года

«Манчестер Сити» добился лучших показателей по итогам ушедшего года

01 января 2024, 17:45 | Обновлено 01 января 2024, 18:11
883
2
Не Арсенал с Зинченко и не Челси. Названа лучшая команда АПЛ 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Манчестер Сити» стал лучшим в Английской Премьер-лиге по итогам 2023 года.

«Горожане», проведя во второй части сезона-2022/2023 и в первой части нынешней кампании 41 матч, набрали 93 очка.

Второй место в сводной таблице 2023 года заняла «Астон Вилла», у которой 85 очков. Замкнул топ-3 «Ливерпуль» (81 пункт).

Мерсисайдцы набрали столько же очков, сколько и «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко.

На 11-м месте расположился «Брентфорд», где играет Егор Ярмолюк. Он набрал в 2023 году 55 очков.

«Челси» с украинцем Михаилом Мудриком занял 13-ю позицию с 48 пунктами. Столько же очков, но 14-е место, у «Борнмута», за который играет Илья Забарный. 15-м 2023 год завершил «Эвертон» (47 очков) с Виталием Миколенко в составе.

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Английская Премьер-лига Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Астон Вилла Эвертон Арсенал Лондон Ливерпуль Александр Зинченко Егор Ярмолюк Илья Забарный
Источник Premier League
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Комментарии 2
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Octopus
Еще есть статистика голов за календарный год. Так Холанд в 2023 побил рекорд Кейна в 39 голов в 2017 или нет?
Походу нет, только 29 забил. До Кейна еще как до Киева раком голден бою
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AndiM
Нікчемне членсі тут взагалі до чого?
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