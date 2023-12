Мудрик вошел в историю. У Челси был самый молодой состав на матч АПЛ

«Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» матч чемпионата Англии со счетом 2:1, а наставник Маурисио Почеттино выставил самый молодой состав в истории клуба.

Средний возраст игроков Синих составил 23 года и 21 день. Украинцу Михаилу Мудрику, который вышел в основе и забил гол, сейчас 22 года.

Это был самый молодой стартовый состав в АПЛ с 2017 года, а также восьмой самый молодой состав в истории элитного дивизиона чемпионата Англии.

В сезоне «Челси» не может похвастаться стабильностью – у команды 7 побед, 4 ничейных результата, 8 поражений и 10-е место в таблице АПЛ.

1 - Chelsea have named their youngest ever Premier League starting XI (23 years, 21 days); it's the youngest XI named by a Premier League team since Man Utd vs Crystal Palace in May 2017 (22y 284d) and the eighth youngest ever by any side in Premier League history. Budding. pic.twitter.com/ljLqDB9Rza