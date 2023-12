Сыграет ли Ярмолюк? Стартовые составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон

Сегодня, 27 декабря, «Брентфорд» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 14-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Брентфорд»: Флеккен, Роерслев, Коллинс, Пиннок, Годдос, Ньоргард, Ярмолюк, Янельт, Висса, Льюис-Поттер, Мопе.

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Буэно, Килман, Тоти, Аит-Нури, Гомес, Лемина, Сарабия, Хванг, Кунья.

🐝 Your Bees to take on Wolves #BREWOL pic.twitter.com/menMj5P5Kg

☝️ One change from #WOLCHE

🇺🇾 Santiago Bueno comes into the XI

🔙 Neto returns to the matchday squad



How we line-up to face @BrentfordFC.



🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/7a1jcryAPk