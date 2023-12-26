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Борнмут
26.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Фулхэм
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Англия
26 декабря 2023, 18:58 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:32
805
4

Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров

26 декабря состоялись 2 матча 19-го тура АПЛ

26 декабря 2023, 18:58 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:32
805
4
Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялись 2 матча 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» уверенно победил «Фулхэм», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4-й минуте.

Илья Забарный, как всегда, провел на поле все 90 минут.

«Лутон» в драматическом матче переиграл «Шеффилд Юнайтед». «Шляпы» забили первыми, но на 69-й минуте уже проигрывали со счетом 1:2. Тогда на помощь «Лутону» пришли игроки «Шеффилда», Робинсон и Бен Слиман, которые в течение 4 минут забили в собственные ворота 2 мяча.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Борнмут – Фулхэм – 3:0
Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+4

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3
Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Лутон Таун Шеффилд Юнайтед
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Борнмут сейчас прям катком всех переезжает 
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0
Burevestnik
   нє...  шось непонятно...
Борнмут в таблиці АПЛ вище за Челсі  чи шо?  га?     
   команда Борнмут починаючи з 11.11.2023  лідер АПЛ по набраним балам.  
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0
December 32
У курортников лучший показатель за 7 последних игр = 19 очков! 
  А  собирались тренера уже гнать в шею.)
  Бедный Шеффилд робко прячет... 2 автогола. ((
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0
Remark
Борнмут та Евертон середнячки або трошки вище зараз на своєму місці, в принципі як і аутсайдер Челсі. Нічого дивного в матчі не сталося.
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0
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