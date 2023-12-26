Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров
26 декабря состоялись 2 матча 19-го тура АПЛ
Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялись 2 матча 19-го тура Английской Премьер-лиги.
«Борнмут» уверенно победил «Фулхэм», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4-й минуте.
Илья Забарный, как всегда, провел на поле все 90 минут.
«Лутон» в драматическом матче переиграл «Шеффилд Юнайтед». «Шляпы» забили первыми, но на 69-й минуте уже проигрывали со счетом 1:2. Тогда на помощь «Лутону» пришли игроки «Шеффилда», Робинсон и Бен Слиман, которые в течение 4 минут забили в собственные ворота 2 мяча.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.
Борнмут – Фулхэм – 3:0
Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+4
Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3
Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)
That's seven games unbeaten for the Cherries 👏 pic.twitter.com/oV9Po3kJFp— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 26, 2023
TWO WINS FROM TWO! 🧡 pic.twitter.com/vfZwj9o3Rd— Luton Town FC (@LutonTown) December 26, 2023
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Борнмут в таблиці АПЛ вище за Челсі чи шо? га?
команда Борнмут починаючи з 11.11.2023 лідер АПЛ по набраним балам.
А собирались тренера уже гнать в шею.)
Бедный Шеффилд робко прячет... 2 автогола. ((