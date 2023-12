Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялись 2 матча 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут» уверенно победил «Фулхэм», забив 3 гола. Сначала Джастин Клюйверт забил после отличного прохода через пол поля от Алекса Скотта, а затем Доминик Соланке спокойно реализовал пенальти. Разгромным счет сделал Луис Синистерра, забив на 90+4-й минуте.

Илья Забарный, как всегда, провел на поле все 90 минут.

«Лутон» в драматическом матче переиграл «Шеффилд Юнайтед». «Шляпы» забили первыми, но на 69-й минуте уже проигрывали со счетом 1:2. Тогда на помощь «Лутону» пришли игроки «Шеффилда», Робинсон и Бен Слиман, которые в течение 4 минут забили в собственные ворота 2 мяча.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Борнмут – Фулхэм – 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пенальти), Синистерра, 90+4

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3

Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)

