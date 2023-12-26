Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3. Победные автоголы. Видео голов и обзор

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лутон» в драматическом поединке переиграл «Шеффилд Юнайтед». «Шляпы» забили первыми, но на 69-й минуте уже проигрывали со счетом 1:2. Тогда на помощь «Лутону» пришли игроки «Шеффилда», Робинсон и Бен Слиман, которые в течение 4 минут забили в собственные ворота 2 мяча. Конечный счет встречи – 3:2 в пользу «Лутона».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3

Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)

Видеообзор матча