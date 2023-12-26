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Шеффилд Юнайтед
26.12.2023 17:00 – FT 2 : 3
Лутон Таун
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Англия
26 декабря 2023, 20:20 |
370
0

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3. Победные автоголы. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

26 декабря 2023, 20:20 |
370
0
Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3. Победные автоголы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лутон» в драматическом поединке переиграл «Шеффилд Юнайтед». «Шляпы» забили первыми, но на 69-й минуте уже проигрывали со счетом 1:2. Тогда на помощь «Лутону» пришли игроки «Шеффилда», Робинсон и Бен Слиман, которые в течение 4 минут забили в собственные ворота 2 мяча. Конечный счет встречи – 3:2 в пользу «Лутона».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3
Голы: Макберни, 61, Ахмедходжич, 69 – Даути, 17, Робинсон, 77 (автогол), Бен Слиман, 81 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Анис Бен Слимане (Шеффилд Юнайтед).
77’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джек Робинсон (Шеффилд Юнайтед).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Анель Ахмедходжич (Шеффилд Юнайтед).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Алфи Даути (Лутон Таун).
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Источник Sport.ua
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