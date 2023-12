ВИДЕО. Тренер прервал пресс-конференцию из-за звонка от Моуриньо

Вчера «Модерн Фьюче» в полуфинале Суперкубка Египта в серии пенальти обыграли «Пайрамидс». На послематчевой пресс-конференции наставника «Модерн Фьюче» Рикардо Формосиньо случился забавный инцидент.

В то время, как Формосиньо отвечал на вопросы журналистов, у него зазвонил телефон. Как оказалось, это был Жозе Моуриньо, который хотел поздравить своего бывшего ассистента с победой.

Формосиньо прервал общение с журналистами и поговорим с Моуриньо, которого по-прежнему называет «Босс».

Формосиньо работал с Моуриньо в 2016 – 2020 годах в качестве ассистента в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

❤️👏 José Mourinho kept tabs on the Egyptian Super Cup semi-finals this evening.



He rung his former assistant coach Ricardo Formosinho during a press conference to congratulate him on the win.



"This guys, I have to... it's Mourinho!" 📱 pic.twitter.com/v5nQFkPj2J