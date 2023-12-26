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26 декабря 2023, 11:20 |
844
0

ВИДЕО. Тренер прервал пресс-конференцию из-за звонка от Моуриньо

Тренер «Ромы» поддерживает связь с Рикардо Формосиньо

26 декабря 2023, 11:20 |
844
0
ВИДЕО. Тренер прервал пресс-конференцию из-за звонка от Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера «Модерн Фьюче» в полуфинале Суперкубка Египта в серии пенальти обыграли «Пайрамидс». На послематчевой пресс-конференции наставника «Модерн Фьюче» Рикардо Формосиньо случился забавный инцидент.

В то время, как Формосиньо отвечал на вопросы журналистов, у него зазвонил телефон. Как оказалось, это был Жозе Моуриньо, который хотел поздравить своего бывшего ассистента с победой.

Формосиньо прервал общение с журналистами и поговорим с Моуриньо, которого по-прежнему называет «Босс».

Формосиньо работал с Моуриньо в 2016 – 2020 годах в качестве ассистента в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

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Жозе Моуриньо видео пресс-конференция
Источник Twitter
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