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Испания
25 декабря 2023, 20:36 | Обновлено 25 декабря 2023, 20:46
699
3

Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком

За украинским нападающим «Жироны» следит «Барселона»

25 декабря 2023, 20:36 | Обновлено 25 декабря 2023, 20:46
699
3
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» интересуются украинским нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает турецкий журналист известных изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Также источник подтверждает информацию об интересе к 26-летнему футболисту со стороны команд Английской Премьер-лиги, о чем сообщалось ранее.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после предыдущего обновления цен, которое стало последним в 2023 году, оценивает его трансферную стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым. Украинец впечатлил руководство клуба своей игрой в победном для «Шахтера» матче против «сине-гранатовых» (1:0).

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Источник Экрем Конур
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Комментарии 3
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Артур Отаманчук
А где эта шубная чепушыла??
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0
Pavel_i_CO
Сєкта Суднакова спітніла
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0
NoMad
Читаючи новини тут можна подумати, що Барселона хоче зiбрати збiрну України. Вже Судаков, Циганков, Довбик... Може ще Лунiна, Мурзiка, Забарного, Миколенка, Зiну? 
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