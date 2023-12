Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком

Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» интересуются украинским нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает турецкий журналист известных изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Также источник подтверждает информацию об интересе к 26-летнему футболисту со стороны команд Английской Премьер-лиги, о чем сообщалось ранее.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после предыдущего обновления цен, которое стало последним в 2023 году, оценивает его трансферную стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым. Украинец впечатлил руководство клуба своей игрой в победном для «Шахтера» матче против «сине-гранатовых» (1:0).

