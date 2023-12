Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Челси» объявили, что не будут участвовать в новом соревновании.

Все клубы заявили, что их позиция относительно Суперлиги не изменилась с момента, когда они объявили о выходе из нее весной 2021 года. Также в официальных заявлениях гранды выражают полную поддержку действующей системе проведения европейских турниров и национальных чемпионатов.

Интересно, что «Арсенал» и «Ливерпуль» до сих пор не прокомментировали решение суда по Суперлиге.

