Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.

Разработчики популярного футбольного симулятора EA Sports FC 24 включили Артема в символическую сборную недели. Украинец получил новую карточку с рейтингом 86.

На счету украинского нападающего 10 забитых мячей и 4 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

From dominating the real-life pitch to the virtual one.



Team of the Week 14's landed in Ultimate Team.#FC24 pic.twitter.com/lnOEj8spkc