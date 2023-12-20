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  4. Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Испания
20 декабря 2023, 22:49 |
1102
1

Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора

Украинский нападающий попал в команду недели FC 24

20 декабря 2023, 22:49 |
1102
1
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.

Разработчики популярного футбольного симулятора EA Sports FC 24 включили Артема в символическую сборную недели. Украинец получил новую карточку с рейтингом 86.

На счету украинского нападающего 10 забитых мячей и 4 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

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Артем Довбик Жирона EA Sports FC 24 киберспорт
Источник Sport.ua
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Евгений Кожушко
Що то за ноунейми в 2 нижніх рядах?
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