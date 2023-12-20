Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Украинский нападающий попал в команду недели FC 24
18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
Полный матч в составе «Жироны» провел украинский нападающий Артем Довбик. Он отметился 2 голами.
Разработчики популярного футбольного симулятора EA Sports FC 24 включили Артема в символическую сборную недели. Украинец получил новую карточку с рейтингом 86.
На счету украинского нападающего 10 забитых мячей и 4 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.
From dominating the real-life pitch to the virtual one.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 20, 2023
Team of the Week 14's landed in Ultimate Team.#FC24 pic.twitter.com/lnOEj8spkc
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