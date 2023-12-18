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Чемпионат Испании
Жирона
18.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Алавес
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Испания
18 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:06
3828
10

Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом

Каталонский коллектив вновь возглавил чемпионскую гонку в непринужденном стиле

18 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:06
3828
10
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Посреди декабря украинский футбол из-за климатических условий региона уже отдыхает, поэтому болельщикам приходится искать, чем себя занять поздними зимними вечерами. И хорошо, когда на помощь в решении этого вопроса приходят команды, в составе которых выступают наши с вами соотечественники. И тем более в той ситуации, когда они претендуют на высокие места во внутренних соревнованиях.

В частности, такой командой в этом сезоне является каталонская «Жирона», которая ведет борьбу против настоящих титанов испанской Ла Лиги в лице мадридских «Реала», «Атлетико» и каталонской «Барселоны» за чемпионский титул. То, чего от команды Мичела вообще не ожидали еще полгода назад. Однако перед началом семнадцатого тура «красно-белые» находились уже на второй строчке из-за победы «бланкос» в матче накануне против «Вильярреала» (4:1), поэтому им нужно было обязательно обыгрывать «Алавес», чтобы снова единолично возглавить таблицу.

С самого начала игры хозяева поля свободно чувствовали себя с мячом в ногах, потому что соперники закрылись в защите и планировали таким образом провести всю игру. В любом случае, именно такое впечатление они производили на нас, но даже полчаса игрового времени удерживать собственные ворота подальше от опасности они не смогли.

Артем Довбик на 23 минуте был первым на пути мяча, который отскочил в центр штрафной от вратаря «Алавеса» Сиверы, который потянул удар с правого фланга от Коуту. Украинскому нападающему ударом головой попасть в пустые ворота не составило большого труда. Команда же Мичела получила подтверждение собственного уже значительного на тот момент преимущества, хотя и до этого ей не слишком многое удавалось создавать именно в завершение собственных атак.

Попытки баскского коллектива ответить голом на гол были неудачными, и только удар со второго этажа от нападающего Саму мы можем назвать действительно достойным внимания. Но тогда Гассанига спокойно расправился с мячом, а Порту на 42 минуте игры не менее уверенно с правого фланга штрафной попал низом прямо под дальнюю штангу.

2:0 по итогам первого тайма – «Алавес» имел огромные проблемы в защите, даже при условии того, что почти полностью отказался от игры в нападении. Дело переломить ход событий сразу в перерыве от гостей потерпело неудачу, потому что «Жироне» стоило только в очередной раз привлечь Коуту к правому флангу атаки, как он заработал на себе пенальти на 58 минуте за фол от Лопеса. Довбик ударом низом в центр ворот довел преимущество своей команды по счету до значительного, поэтому вопросы о победителе исчезли сами собой.

Интересной, кстати, была роль Артема в этой игре, потому что он как будто и не касался мяча большую часть игрового времени, но при этом реализацией просто убивал оппонентов. Завершался матч под контролем «Жироны», но именно гости находились с мячом в ногах. Даже в перекладину попадали усилиями Дуарте и его дальнего выстрела, но на позиции команды Мичела на поле это не повлияло.

В четверг, 21 декабря, каталонская «Жирона» будет играть в гостях у севильского «Бетиса», тогда как «Алавес» дома будет принимать мадридский «Реал».

Испанская Примера. 17-й тур.

«Жирона» – «Алавес» – 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42

Предупреждения: Теналья, 39

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Э. Гарсия, Коуту (Арнау, 79) – Савио (Валери, 64), А. Гарсия, Мартин (Солис, 73), Порту (Торре, 64) – Довбик.

«Алавес»: Сивера – Х. Лопес, Дуарте, Марин, Теналья – Гевара, Бланко (Каррикабуру, 78) – Риоха (Реббаш, 62), Гуриди (Хаджи, 62), Горосабель (Сола, 74) – Саму (Кике, 74).

Арбитр: Франциско Фернандес Цинтас (Андалусия, Испания).

Стадион: «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания).

Удары (в створ): 9 (4) – 12 (2)
Угловые: 3 – 2
Оффсайды: 3 – 1.

ЖИРОНА – АЛАВЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
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Комментарии 10
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AleksDnipro
Цікаво виходить. Футболіст, який нещодавно розривав УПЛ, тепер розриває ЛаЛігу. Україна отримала діаманд на позиції форварда після часів Шевченка. У будь-якому чемпіонаті він буде топом. Стабільно 10+ голів у першій половині сезону, і один з найрезультативніших асистентів чемпіонату, красень!
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+10
tato88
Ну красавчик!!! Пенальті на такому впевненому забив, молодець!
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+5
Микола Захарченко
Дорогу здолає той , хто йде по цій дорозі - там буде і український слід ... Жирона підняла планку дуже високо , тим цікавіше буде вболівати за наших збірників . Довбик виростає у гравця , який зможе грати в топ - клубі .
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+3
Oleg Dykyy
Це впевнений європейський топ без зайвих понтів. Я у захваті від Довбика. Сподіваюсь, що він зробить усе, щоб ми були на Євро.
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+2
New Zealander
Пока что рано говорить топ. Вспомните Яремчука который тоже хорошо начинал в чемпионате Бельгии. Чтобы называть его топом то нужна стабильность. Должен как минимум три чемпионата на таком уровне провести
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+1
Лига конференций без динамо
Тёмка вырос в топчика главное не останавливаться 
Хорошо что  убежал от минусовых в топ чемпионат ,скорей всего может в следующем сезоне и в ЛЧ хорошо сыграть  вместе с витьком или минимум в ЛЕ ,а с минусовыми мог бы и с квалификации Лке вылететь 
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-4
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Ігор Крава
Тьома - топіще ! Пишу це ,як фанат Шахтаря , і хай захлинуться слиною недолугі фанати Дніпра і ДК , які здатні тільки в упл сратися, кловани
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-6
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