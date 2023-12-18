Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом

Посреди декабря украинский футбол из-за климатических условий региона уже отдыхает, поэтому болельщикам приходится искать, чем себя занять поздними зимними вечерами. И хорошо, когда на помощь в решении этого вопроса приходят команды, в составе которых выступают наши с вами соотечественники. И тем более в той ситуации, когда они претендуют на высокие места во внутренних соревнованиях.

В частности, такой командой в этом сезоне является каталонская «Жирона», которая ведет борьбу против настоящих титанов испанской Ла Лиги в лице мадридских «Реала», «Атлетико» и каталонской «Барселоны» за чемпионский титул. То, чего от команды Мичела вообще не ожидали еще полгода назад. Однако перед началом семнадцатого тура «красно-белые» находились уже на второй строчке из-за победы «бланкос» в матче накануне против «Вильярреала» (4:1), поэтому им нужно было обязательно обыгрывать «Алавес», чтобы снова единолично возглавить таблицу.

С самого начала игры хозяева поля свободно чувствовали себя с мячом в ногах, потому что соперники закрылись в защите и планировали таким образом провести всю игру. В любом случае, именно такое впечатление они производили на нас, но даже полчаса игрового времени удерживать собственные ворота подальше от опасности они не смогли.

Артем Довбик на 23 минуте был первым на пути мяча, который отскочил в центр штрафной от вратаря «Алавеса» Сиверы, который потянул удар с правого фланга от Коуту. Украинскому нападающему ударом головой попасть в пустые ворота не составило большого труда. Команда же Мичела получила подтверждение собственного уже значительного на тот момент преимущества, хотя и до этого ей не слишком многое удавалось создавать именно в завершение собственных атак.

Попытки баскского коллектива ответить голом на гол были неудачными, и только удар со второго этажа от нападающего Саму мы можем назвать действительно достойным внимания. Но тогда Гассанига спокойно расправился с мячом, а Порту на 42 минуте игры не менее уверенно с правого фланга штрафной попал низом прямо под дальнюю штангу.

2:0 по итогам первого тайма – «Алавес» имел огромные проблемы в защите, даже при условии того, что почти полностью отказался от игры в нападении. Дело переломить ход событий сразу в перерыве от гостей потерпело неудачу, потому что «Жироне» стоило только в очередной раз привлечь Коуту к правому флангу атаки, как он заработал на себе пенальти на 58 минуте за фол от Лопеса. Довбик ударом низом в центр ворот довел преимущество своей команды по счету до значительного, поэтому вопросы о победителе исчезли сами собой.

Интересной, кстати, была роль Артема в этой игре, потому что он как будто и не касался мяча большую часть игрового времени, но при этом реализацией просто убивал оппонентов. Завершался матч под контролем «Жироны», но именно гости находились с мячом в ногах. Даже в перекладину попадали усилиями Дуарте и его дальнего выстрела, но на позиции команды Мичела на поле это не повлияло.

В четверг, 21 декабря, каталонская «Жирона» будет играть в гостях у севильского «Бетиса», тогда как «Алавес» дома будет принимать мадридский «Реал».

Испанская Примера. 17-й тур.

«Жирона» – «Алавес» – 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42

Предупреждения: Теналья, 39

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Э. Гарсия, Коуту (Арнау, 79) – Савио (Валери, 64), А. Гарсия, Мартин (Солис, 73), Порту (Торре, 64) – Довбик.

«Алавес»: Сивера – Х. Лопес, Дуарте, Марин, Теналья – Гевара, Бланко (Каррикабуру, 78) – Риоха (Реббаш, 62), Гуриди (Хаджи, 62), Горосабель (Сола, 74) – Саму (Кике, 74).

Арбитр: Франциско Фернандес Цинтас (Андалусия, Испания).

Стадион: «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания).

Удары (в створ): 9 (4) – 12 (2)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 3 – 1.

ЖИРОНА – АЛАВЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C