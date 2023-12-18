В понедельник, 18-го декабря, состоится поединок 17-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Жирона» и «Алавес». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», начало в 22:00.

Сказка небольшого каталонского коллектива продолжается. А одними из главных героев в ней все так же остаются украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Позади уже почти половина сезона, а «Жирона» все еще находится среди лидеров чемпионской гонки, как бы ей не пророчили стремительное падение на фоне сенсационного взлета. Следующий соперник – откровенный середняк, но засушливый футбол «Алавеса» уже далеко не одной команде стал поперек горла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Алавес», за которой можно следить в украинской версии сайта.