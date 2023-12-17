18 декабря на «Монтивилли» пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда подходит к этому поединку в статусе единоличного лидера всей Ла Лиги. Тут уже даже осторожный в высказываниях Мичел Санчес не сможет и дальше повторять, что его подопечные пока что обеспечивают себе сохранение прописки. Сейчас, в декабре, они обходят на 2 очка, перед началом тура, мадридский Реал. А в прошлом поединке была обыграна сама Барселона. Сначала сработала украинская связка футболистов, пришедших в 2023-м году: Цыганков мог бить сам, но не пожадничал и отдал, а Довбик забил свой уже 8-й гол. А в концовке снова показал, как может быть полезен Стуани. У ветерана передача и мяч, что оформил итоговые 4-2. Это 13-я победа при единственном поражении в Примере - и все больше сравнений с Лестером.

Алавес

Клуб имеет свои задачи, и достаточно уверенно к ним продвигается. Летом он сумел вернуться в высший дивизион страны. Но не напрямую, а через плей-офф, с драматичной развязкой в виде победного пенальти в самой концовке решающего поединка. В итоге пожирателям бобов прогнозировали на эту темпораду борьбу за выживание, непростую и не факт что успешную. Но они (хотя и проигрывают половину поединков) очки набирают достаточно бойко, и даже побеждают нередко. В ноябре на своем поле, в Витории, получилось справиться с Альмерией и Гранадой, потом выстояли на нулевую ничью против Мальорки. И только с Лас-Пальмасом все-таки минимально проиграли. Тем не менее, пока что у подопечных Луиса Гарсии отличный отрыв от зоны вылета: аж 7 очков.

Статистика личных встреч

У жирондинцев было 4 матча без поражений, но крайний поединок остался за Алвесом. Впрочем, он датируется маем 2019-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут неприятных сюрпризов для лидера Примеры, что играет дома. Стоит использовать напрашивающуюся ставку на победу Жироны в своих стенах (коэффициент - 1,63).