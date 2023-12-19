Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги
В понедельник, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и каталонская «Алавес». Игра прошла в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи». Подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик сыграл с первых минут в этом матче и оформил дубль, а хавбек Виктор Цыганков пропустил игру из-за повреждений.
Ла Лига. 17-й тур, 18 декабря
Жирона – Алавес – 3:0
Голи: Довбик, 23, 59 (пенальти), Португес, 42.
Видеообзор матча
ГОЛ! Артем Довбик, 23 хв
ГОЛ! Португес, 42 хв
ГОЛ! Артем Довбик, 59 хв (пенальти)
События матча
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