В понедельник, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и каталонская «Алавес». Игра прошла в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи». Подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 3:0.



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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик сыграл с первых минут в этом матче и оформил дубль, а хавбек Виктор Цыганков пропустил игру из-за повреждений.

Ла Лига. 17-й тур, 18 декабря

Жирона – Алавес – 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 (пенальти), Португес, 42.

Видеообзор матча

ГОЛ! Артем Довбик, 23 хв

ГОЛ! Португес, 42 хв

ГОЛ! Артем Довбик, 59 хв (пенальти)