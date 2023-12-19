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Чемпионат Испании
Жирона
18.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Алавес
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Испания
19 декабря 2023, 00:21 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:05
7808
0

Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 17-го тура Ла Лиги

19 декабря 2023, 00:21 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:05
7808
0
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и каталонская «Алавес». Игра прошла в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи». Подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 3:0.

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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик сыграл с первых минут в этом матче и оформил дубль, а хавбек Виктор Цыганков пропустил игру из-за повреждений.

Ла Лига. 17-й тур, 18 декабря

Жирона – Алавес – 3:0

Голи: Довбик, 23, 59 (пенальти), Португес, 42.

Видеообзор матча

ГОЛ! Артем Довбик, 23 хв

ГОЛ! Португес, 42 хв

ГОЛ! Артем Довбик, 59 хв (пенальти)

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
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Источник Sport.ua
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