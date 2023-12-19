«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел оценил важность Довбика для команды:

«Дело в том, что наши моменты очень четкие. Мы много раз посылаем мяч туда и всегда имеем преимущество в атаках.

Это более важно, чем качество самих ударов. Мы знали, что можем сделать передачу вглубь для Довбика, чтобы он подбежал, принял мяч и создал шанс», – заявил Мичел на послематчевой пресс-конференции.

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.

Видео голов и обзор матча Жирона – Алавес – 3:0