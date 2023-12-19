Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Чемпионат Испании
Жирона
18.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 декабря 2023, 02:20 |
674
0

«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны

18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0

19 декабря 2023, 02:20 |
674
0
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел оценил важность Довбика для команды:

«Дело в том, что наши моменты очень четкие. Мы много раз посылаем мяч туда и всегда имеем преимущество в атаках.

Это более важно, чем качество самих ударов. Мы знали, что можем сделать передачу вглубь для Довбика, чтобы он подбежал, принял мяч и создал шанс», – заявил Мичел на послематчевой пресс-конференции.

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.

Видео голов и обзор матча Жирона – Алавес – 3:0

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
По теме:
ФОТО. Жирона: «Лайк Довбику, если любите его также, как и мы»
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 14:20 110
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка с участием донецкого клуба

Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Футбол | 18 декабря 2023, 18:20 2
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону

Тренер сборной – об украинском дуэте каталонского клуба

Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Футбол | 18.12.2023, 21:00
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.12.2023, 13:20
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Футбол | 19.12.2023, 02:02
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
17.12.2023, 18:15
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 3
Футбол
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
18.12.2023, 07:30 21
Теннис
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
17.12.2023, 23:59 5
Футбол
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
17.12.2023, 22:54 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем