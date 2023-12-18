Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Карло коротко ответил на вопрос о борьбе Андрея и Аррисабалаги за место в воротах
17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи наставник столичной команды Карло Анчелотти кратко ответил на вопрос о борьбе Лунина и Кепы Аррисабалаги за место в воротах:
«Лунин – один из двух стартовых вратарей команды, второго зовут Кепа», – заявил Анчелотти.
Marca сообщает, что Карло улыбался во время своего ответа, явно не желая быть категоричным в своих заявлениях.
Также источник отмечает, что Анчелотти не стал сравнивать ситуацию с выбором вратаря сейчас с конкуренцией Икера Касильяса и Диего Лопеса.
«Сейчас я хочу выиграть игру в четверг [матч против Алавеса], взять недельный отпуск и тогда подумать о матче против Мальорки».
Анчелотти впервые возглавил мадридский «Реал» в 2013 году. Тогда на позицию вратаря у него было сразу два кандидата: Касильяс и Лопес. В сезоне 2013/14 Карло выбрал основным кипером Диего Лопеса, а легендарный Икер отыграл всего 24 матча.
🗣️ Ancelotti: “Lunin and Kepa? They’re both first choice.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 17, 2023
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