Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.12.2023 22:00 – FT 4 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 декабря 2023, 02:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 02:33
421
0

Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом

Карло коротко ответил на вопрос о борьбе Андрея и Аррисабалаги за место в воротах

18 декабря 2023, 02:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 02:33
421
0
Анчелотти не стал сравнивать конкуренцию Лунина с ситуацией с Касильясом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи наставник столичной команды Карло Анчелотти кратко ответил на вопрос о борьбе Лунина и Кепы Аррисабалаги за место в воротах:

«Лунин – один из двух стартовых вратарей команды, второго зовут Кепа», – заявил Анчелотти.

Marca сообщает, что Карло улыбался во время своего ответа, явно не желая быть категоричным в своих заявлениях.

Также источник отмечает, что Анчелотти не стал сравнивать ситуацию с выбором вратаря сейчас с конкуренцией Икера Касильяса и Диего Лопеса.

«Сейчас я хочу выиграть игру в четверг [матч против Алавеса], взять недельный отпуск и тогда подумать о матче против Мальорки».

Анчелотти впервые возглавил мадридский «Реал» в 2013 году. Тогда на позицию вратаря у него было сразу два кандидата: Касильяс и Лопес. В сезоне 2013/14 Карло выбрал основным кипером Диего Лопеса, а легендарный Икер отыграл всего 24 матча.

По теме:
Реал надолго потерял Алабу
Модрич отметился голом в 19-м сезоне подряд
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Вильярреал Диего Лопес Родригес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Икер Касильяс Карло Анчелотти пресс-конференция
Источник Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 4
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»

Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Бокс | 17 декабря 2023, 12:18 1
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком

Джон Фьюри считает, что главное отличие состоит в окружении

Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
Футбол | 18.12.2023, 00:23
Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17.12.2023, 07:45
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Футбол | 17.12.2023, 20:53
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
17.12.2023, 13:16 14
Теннис
Понадобился овертайм. Кто сыграет в финале женского ЧМ-2023 по гандболу?
Понадобился овертайм. Кто сыграет в финале женского ЧМ-2023 по гандболу?
16.12.2023, 00:23
Другие виды
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 23
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
17.12.2023, 12:46
Другие виды
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем