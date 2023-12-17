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  4. Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Испания
17 декабря 2023, 20:53 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:25
3996
5

Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала

Кепа Аррисабалага теперь запасной

17 декабря 2023, 20:53 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:25
3996
5
Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Скорее всего, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил, что основным вратарем королевского клуба будет украинец Андрей Лунин, сообщает одна из крупнейших группировок болельщиков «сливочных» Madrid Zone со ссылкой на испанское издание Diario AS.

«Большие сомнения в том, что стартовый состав «Реала» на «Бернабеу» изменится в 2023 году. Наконец украинец украинец останется на позиции вратаря после выздоровления Кепы. Баск защищал ворота в Берлине в рамках ротации. Наставник мадридцев больше не представляет никаких изменений в основе: он повторяет ту же команду, которую стартовал в прошлом матче Лиги против «Бетиса», – говорится на сайте первоисточника.

Андрей Лунин в этом сезоне провел 8 матчей за «Реал», в которых пропустил 4 мяча. Украинцу удалось оставить свои ворота «сухими» в 4 встречах. Ранее сообщалось, что «Реал» впечатлен выступлениями игрока сборной Украины и готов предложить ему продление контракта.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Тибо Куртуа
Источник Twitter
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roman75zpr
Наша песня хороша, начинай с начала...
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+5
vh
Зараз +/- одного рівня кіпери. Лунін прогресує, Кепа вже не здатен. За трансфер не платити, зп низька.
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+2
Владислав Рейский
С одной стороны оч круто, с др затягивает тогда надолго туда, а ведь основный выйдет рано или поздно и у этого опять будет матч в год ... это при условии шо не косякнет где и ща и не уступит место испанцу
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0
TarasTaras94
Трубіну в збірній треба напружитись тепер)
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0
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