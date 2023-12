Окончательное решение Анчелотти? Андрей Лунин будет основным вратарем Реала

Скорее всего, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил, что основным вратарем королевского клуба будет украинец Андрей Лунин, сообщает одна из крупнейших группировок болельщиков «сливочных» Madrid Zone со ссылкой на испанское издание Diario AS.

«Большие сомнения в том, что стартовый состав «Реала» на «Бернабеу» изменится в 2023 году. Наконец украинец украинец останется на позиции вратаря после выздоровления Кепы. Баск защищал ворота в Берлине в рамках ротации. Наставник мадридцев больше не представляет никаких изменений в основе: он повторяет ту же команду, которую стартовал в прошлом матче Лиги против «Бетиса», – говорится на сайте первоисточника.

Андрей Лунин в этом сезоне провел 8 матчей за «Реал», в которых пропустил 4 мяча. Украинцу удалось оставить свои ворота «сухими» в 4 встречах. Ранее сообщалось, что «Реал» впечатлен выступлениями игрока сборной Украины и готов предложить ему продление контракта.

