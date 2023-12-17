Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
У мадридцев отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1.
У мадридской команды отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич.
У гостей единственный гол записал в свой актив записал Хосе Моралес.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил один мяч.
«Реал» набрал 42 очка и стал лидером Ла Лиги, опередив «Жирону» (41 пункт), которая имеет матч в запасе. «Вильярреал» имеет 16 баллов и занимает 14-ю позицию.
Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря
Реал – Вильярреал – 4:1
Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Диас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54
Реал: Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба (Начо Фернандес, 35), Менди (Гарсия, 46), Вальверде, Модрич, Кроос (Тчуамени, 79), Беллингем (Себальос, 78), Диас (Хоселу, 84), Родриго
Вильярреал: Йоргенсен, Альтимира, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса, Ахомаш (Тригерос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)
Предупреждения: Беллингем, 67, Тчуамени, 84 – Альтимира, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85
Турнирная таблица
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