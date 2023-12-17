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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.12.2023 22:00 – FT 4 : 1
Вильярреал
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Испания
17 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:21
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Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги

У мадридцев отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич

17 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:21
1227
0
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1.

У мадридской команды отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич.

У гостей единственный гол записал в свой актив записал Хосе Моралес.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил один мяч.

«Реал» набрал 42 очка и стал лидером Ла Лиги, опередив «Жирону» (41 пункт), которая имеет матч в запасе. «Вильярреал» имеет 16 баллов и занимает 14-ю позицию.

Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря

Реал – Вильярреал – 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Диас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54

Реал: Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба (Начо Фернандес, 35), Менди (Гарсия, 46), Вальверде, Модрич, Кроос (Тчуамени, 79), Беллингем (Себальос, 78), Диас (Хоселу, 84), Родриго

Вильярреал: Йоргенсен, Альтимира, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса, Ахомаш (Тригерос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Предупреждения: Беллингем, 67, Тчуамени, 84 – Альтимира, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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