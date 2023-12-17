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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.12.2023 22:00 - : -
Вильярреал
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17 декабря 2023, 02:26 | Обновлено 17 декабря 2023, 02:27
46
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 декабря в 22:00 по Киеву

17 декабря 2023, 02:26 | Обновлено 17 декабря 2023, 02:27
46
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда может сосредоточиться сейчас только на внутренней арене. Впрочем, особенно много сил Лига чемпионов не отбирала - там испанский гранд привычно досрочно справился с задачей выйти в плей-офф, и уже со второго круга начал использовать дублеров типа Паса. Во многом, правда, Анчелотти был вынужден выпускать молодежь, ведь у сливочных настоящая эпидемия травм, что началась еще с лета, когда надолго вылетел Куртуа. В том числе и из-за этих потерь достаточно часто, как для фаворита, королевский клуб теряет очки. В том числе в прошлом туре на поле Бетиса, несмотря на очередной год Беллингхэма, ограничились только ничьей 1-1. Благо, что основные конкуренты, Барселона и Атлетико, тоже теряют очки, так что за первенство приходится бодаться с сенсационной Жироной.

Вильярреал

Клуб играет под руководством уже третьего наставника за неполную половину сезона. Начинал желтый субмарин при Кике Сетьене, но того быстро сняли на фоне конфликтов с игроками и слабых результатов. Но и его преемник, Пачета, отработал только пару месяцев, ничем положительным не запомнившись. Он начинал с побед, в кубке с Саморой, в Примере с Осасуной и в Лиге Европы с Панатинаикосом, но потом, с Севильей и даже Маккаби (Хайфа), были ничьи, а Реалу Сосьедад дома разгромно, 0-3, проиграли, и восторги по поводу наставника, что успешно поработал здесь же в 2013-2016 годах. Хотя в четверг перестреляли на выезде Ренн 3-2, что позволило вырваться на 1-е место в группе.

Статистика личных встреч

Реал выиграл только однажды в 5 поединках, и то в формате Кубка. В прошлом сезоне Примеры оба матча закончились победами подводников.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева не допустят вторую осечку в Ла Лиге кряду. Ставим на то, что тут выиграют галактикос при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,833).

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Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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