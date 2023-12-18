Реал – Вильярреал – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1.

У мадридской команды отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич.

У гостей единственный гол записал в свой актив записал Хосе Луис Моралес.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил один мяч.

«Реал» набрал 42 очка и стал лидером Ла Лиги, опередив «Жирону» (41 пункт), которая имеет матч в запасе. «Вильярреал» имеет 16 баллов и занимает 14-ю позицию.

Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря

Реал – Вильярреал – 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Беллингем, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Родриго, 37 мин.

ГОЛ! 2:1. Моралес, 54 мин.

ГОЛ! 3:1. Браим Диас, 64 мин.

ГОЛ! 4:1. Модрич, 68 мин.