Реал – Вильярреал – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор матча
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1.
У мадридской команды отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич.
У гостей единственный гол записал в свой актив записал Хосе Луис Моралес.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил один мяч.
«Реал» набрал 42 очка и стал лидером Ла Лиги, опередив «Жирону» (41 пункт), которая имеет матч в запасе. «Вильярреал» имеет 16 баллов и занимает 14-ю позицию.
Ла Лига. 17-й тур, 17 декабря
Реал – Вильярреал – 4:1
Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Беллингем, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Родриго, 37 мин.
ГОЛ! 2:1. Моралес, 54 мин.
ГОЛ! 3:1. Браим Диас, 64 мин.
ГОЛ! 4:1. Модрич, 68 мин.
События матча
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