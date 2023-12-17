В воскресенье, 17 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 39 баллов, а «Вильярреал» набрал 16 пунктов и идет 16-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ