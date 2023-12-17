Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 17 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 39 баллов, а «Вильярреал» набрал 16 пунктов и идет 16-м.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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