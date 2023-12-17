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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.12.2023 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 декабря 2023, 12:07 |
55
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

17 декабря 2023, 12:07 |
55
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Вильярреал

В воскресенье, 17 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» идут вторыми в турнирной таблице и имеют в своем активе 39 баллов, а «Вильярреал» набрал 16 пунктов и идет 16-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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