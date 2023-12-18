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Испания
18 декабря 2023, 04:15 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:27
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АНЧЕЛОТТИ: «На данный момент Жирона - наш главный соперник в чемпионате»

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18 декабря 2023, 04:15 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:27
5
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АНЧЕЛОТТИ: «На данный момент Жирона - наш главный соперник в чемпионате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

«Это была полноценная работа всей команды. Мы продемонстрировали исключительный уровень коллективной приверженности. Отдельные блестящие моменты были ключевыми, как, например, передача Модрича на Беллингема. Мы делаем хорошую работу, и сегодня была одна из наших лучших игр, особенно с точки зрения защитного прессинга.

На данный момент «Жирона» – наш главный соперник в чемпионате. Сезон очень длинный, и борьба будет упорной до конца, в том числе с «Барселоной» и «Атлетико», – заявил Анчелотти.

«Реал» после победы над «Вильярреалом» с 42 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Жирону», у которой матч в запасе.

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Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Вильярреал
Источник ФК Реал Мадрид
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