АНЧЕЛОТТИ: «На данный момент Жирона - наш главный соперник в чемпионате»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

«Это была полноценная работа всей команды. Мы продемонстрировали исключительный уровень коллективной приверженности. Отдельные блестящие моменты были ключевыми, как, например, передача Модрича на Беллингема. Мы делаем хорошую работу, и сегодня была одна из наших лучших игр, особенно с точки зрения защитного прессинга.

На данный момент «Жирона» – наш главный соперник в чемпионате. Сезон очень длинный, и борьба будет упорной до конца, в том числе с «Барселоной» и «Атлетико», – заявил Анчелотти.