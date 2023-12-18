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  4. Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Англия
18 декабря 2023, 04:10 |
205
0

Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й

17 декабря завершились все матчи 17-го тура АПЛ

18 декабря 2023, 04:10 |
205
0
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц и Александр Зинченко

17 декабря завершились матчи 17-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура «Ливерпуль» расписал нулевую ничью с «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» вместе с украинцем Александром Зинченком обыграл на своем поле «Брайтон» Роберто Де Дзерби 2:0. Зинченко отыграл 93 минуты, после чего был заменен на Якубка Кивиора.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Кристал Пэлас», сыграв вничью со счетом 2:2. «Орлы» спаслись на 90+5-й.

«Астон Вилла» выиграла у «Брентфорда» 2:1. В конце поединка произошла стычка между игроками, в которой принял участие и украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк. Украинец начал встречу в запасе команды и вышел на 88-й минуте вместо Виталия Янельта.

Виталий Миколенко травмировался и пропустит матч «Эвертона» с «Бернли». «Ириски» победили Компани и компанию 2:0. Это четвертая сухая победа подопечных Шона Дайча.

Михаил Мудрик помог «Челси» обыграть «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Украинец отыграл 69 минут и был заменен на 69-й на Энцо Фернандеса.

В поединке «Борнмут» – «Лутон Таун» с участием Ильи Забарного произошел ужасный инцидент. Капитан гостей Том Локьер на 58-й минуте потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку и вскоре официально объявили о переносе встречи. Как сообщает пресс-служба «Лутон Таун», с Локьером все хорошо и его здоровье в норме.

Из-за осечки Юргена Клоппа и команды лидером чемпионата Англии стал «Арсенал». У «канониров» 39 очков. У «Ливерпуля» вторая позиция и 38 пунктов, которую он делит с «Астон Виллой». На 4-м – «Манчестер Сити», на 5-м – «Тоттенхэм» (33).

«Челси» с Мудриком вернулся на уже свое «коронное» десятое место. У «пенсионеров» 22 очка. Ярмолюк и «Брентфорд» располагаются на 12-й строчке с 19 очками. «Борнмут» с Забарным идет на 14-м месте (19), а «Эвертон» с Миколенко – на 16-м (16).

АПЛ. 17-й тур. 16-17 декабря

  • Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2
  • Ньюкасл – Фулхэм – 3:0
  • Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2
  • Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0
  • Борнмут – Лутон Таун – 1:1 (матч прерван на 59-й минуте)
  • Бернли – Эвертон – 0:2
  • Вест Хэм – Вулверхэмптон – 3:0
  • Брентфорд – Астон Вилла – 1:2
  • Арсенал – Брайтон – 2:0
  • Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0

Таблица АПЛ 2023/24

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Источник Sport.ua
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