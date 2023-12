Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й

17 декабря завершились матчи 17-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура «Ливерпуль» расписал нулевую ничью с «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» вместе с украинцем Александром Зинченком обыграл на своем поле «Брайтон» Роберто Де Дзерби 2:0. Зинченко отыграл 93 минуты, после чего был заменен на Якубка Кивиора.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Кристал Пэлас», сыграв вничью со счетом 2:2. «Орлы» спаслись на 90+5-й.

«Астон Вилла» выиграла у «Брентфорда» 2:1. В конце поединка произошла стычка между игроками, в которой принял участие и украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк. Украинец начал встречу в запасе команды и вышел на 88-й минуте вместо Виталия Янельта.

Виталий Миколенко травмировался и пропустит матч «Эвертона» с «Бернли». «Ириски» победили Компани и компанию 2:0. Это четвертая сухая победа подопечных Шона Дайча.

Михаил Мудрик помог «Челси» обыграть «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Украинец отыграл 69 минут и был заменен на 69-й на Энцо Фернандеса.

В поединке «Борнмут» – «Лутон Таун» с участием Ильи Забарного произошел ужасный инцидент. Капитан гостей Том Локьер на 58-й минуте потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку и вскоре официально объявили о переносе встречи. Как сообщает пресс-служба «Лутон Таун», с Локьером все хорошо и его здоровье в норме.

Из-за осечки Юргена Клоппа и команды лидером чемпионата Англии стал «Арсенал». У «канониров» 39 очков. У «Ливерпуля» вторая позиция и 38 пунктов, которую он делит с «Астон Виллой». На 4-м – «Манчестер Сити», на 5-м – «Тоттенхэм» (33).

«Челси» с Мудриком вернулся на уже свое «коронное» десятое место. У «пенсионеров» 22 очка. Ярмолюк и «Брентфорд» располагаются на 12-й строчке с 19 очками. «Борнмут» с Забарным идет на 14-м месте (19), а «Эвертон» с Миколенко – на 16-м (16).

АПЛ. 17-й тур. 16-17 декабря

Таблица АПЛ 2023/24

Where do you see your side in the Premier League table? 👀 pic.twitter.com/7G9UIz2fiM